Thiago Nigro se pronuncia após expor feto expelido no Instagram

Thiago Nigro, 34, se pronunciou nas redes sociais após ser criticado por postar um vídeo do feto que ele e Maíra Cardi perderam em aborto espontâneo.

O que aconteceu

Descreveu a perda do bebê como um teste de fé. "Não tenho todas as respostas, mas sei que o que aconteceu teve um sentido. Eu nunca vou saber o futuro, mas Deus sabe como seria. E eu confio nele. Ele sabe de todas as coisas", escreveu em texto postado no Instagram.

Mantenho a minha fé, junto de meus aprendizados que levarei para a vida. Obrigado por sua breve passagem por aqui, filho. Thiago Nigro

Prefere guardar suas reflexões sobre o tema para si mesmo. "Hoje, colocando a cabeça no lugar, vejo que tive muitas reflexões — mas que, dessa vez, guardarei só para mim. A todos vocês que me mandaram mensagem, meu muito obrigado".

Relembrou o dia em que Maíra Cardi contou que estava grávida. Na ocasião, os dois postaram um vídeo do momento e os fãs estranharam a reação do influenciador: "Foi tanto pra mim, que eu fiquei sem reação. Eu só pensava em como Deus foi bondoso comigo".

Veja o pronunciamento completo: