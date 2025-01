Demi Moore e Nicolas Cage estão entre apresentadores do Globo de Ouro 2025

O Globo de Ouro divulgou, nesta quinta-feira (2) a lista de famosos que entregarão os prêmios da cerimônia. Dentre as personalidades anunciadas como apresentadoras, estão nomes como Elton John, Nicolas Cage, Demi Moore, Margaret Qualley e Viola Davis. A premiação ocorre neste domingo, 5, na Califórnia, e reconhece produções de destaque no cinema e na televisão.

A apresentação do evento será liderada pela atriz e comediante Nikki Glaser. É a primeira vez na história que uma mulher apresenta sozinha o Globo de Ouro.

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" chega com força nas categorias de cinema do evento. O longa disputa o prêmio de melhor filme estrangeiro e Fernanda Torres, que interpretou Eunice Paiva na produção, concorre à categoria de melhor atriz de filme dramático. Na última terça, 1º, a Variety atualizou as previsões dos vencedores e apostou na vitória da atriz.

Outra indicação de destaque ao prêmio é o musical "Emilia Pérez", que lidera a disputa das categorias de cinema com dez indicações. Atrás do longa, estão os elogiados "O Brutalista", com sete indicações, e "Conclave", com seis.

Na TV, a disputa é liderada por "O Urso", lembrada em cinco categorias, incluindo a de melhor série de comédia ou musical. Veja a lista completa de indicados aqui.

Veja os famosos que entregarão prêmios no Globo de Ouro:

1. Andrew Garfield

2. Anthony Mackie

3. Anthony Ramos

4. Anya Taylor-Joy

5. Ariana DeBose

6. Aubrey Plaza

7. Auli'i Cravalho

8. Awkwafina

9. Brandi Carlile

10. Catherine O'Hara

11. Colin Farrell

12. Colman Domingo

13. Demi Moore

14. Dwayne Johnson

15. Édgar Ramírez

16. Elton John

17. Gal Gadot

18. Glenn Close

19. Jeff Goldblum

20. Jennifer Coolidge

21. Kaley Cuoco

22. Kate Hudson

23. Kathy Bates

24. Ke Huy Quan

25. Kerry Washington

26. Margaret Qualley

27. Melissa McCarthy

28. Michael Keaton

29. Michelle Yeoh

30. Miles Teller

31. Mindy Kaling

32. Morris Chestnut

33. Nate Bargatze

34. Nicolas Cage

35. Rachel Brosnahan

36. Rob McElhenney

37. Salma Hayek Pinault

38. Sarah Paulson

39. Seth Rogen

40. Sharon Stone

41. Vin Diesel

42. Viola Davis

43. Zoë Kravitz