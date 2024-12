Preta Gil retorna às redes sociais pela primeira vez após cirurgia

Preta Gil, 50, postou um story diretamente da UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O que aconteceu

Preta Gil postou story de Gominho sentado no sofá de seu quarto no hospital Imagem: Reprodução/Instagram

Essa é a primeira postagem de Preta Gil nas redes sociais desde a cirurgia. No dia 19 de dezembro, Preta fez uma cirurgia de longa duração para retirada de tumores.

Ela mostrou a companhia de Gominho no último dia do ano. "Ele sempre comigo", escreveu a cantora no story.

Na foto, o amigo de Preta Gil está sentado num sofá ao lado da cama dela. Os dois estão no quarto do hospital e Gominho usa uma máscara no rosto. Preta não aparece no clique.

Segundo o último boletim divulgado, a cantora continua na UTI. O informe divulgado no dia 27 de dezembro falava em sinais de melhora: "A paciente encontra-se estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral".