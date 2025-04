José Luiz Datena admite vontade de se aposentar: 'Prazo de validade'

José Luiz Datena, 67, admitiu que cogitar a ideia de em breve se aposentar da televisão.

O que aconteceu

O apresentador entrou no assunto ao ser convidado a opinar sobre a polêmica envolvendo Renato Aragão, 90, e sua filha homossexual. "É difícil a gente entrar em determinados assuntos. O que eu acho é que determinadas pessoas, que são ícones da televisão da brasileira, deveriam escolher um determinado momento para saírem de cena. O difícil não é estar em cena, mas sair de cena", filosofou ele, durante a transição do Fofocalizando para o Tá na Hora, que comanda no SBT.

Datena então contou que sente estar chegando a hora de ele próprio deixar a telinha. "Já faz algum tempo que eu estou pensando mesmo em me aposentar. Já trabalhei muito. Estou com 67 anos, vou fazer 68 e, às vezes, fica difícil lidar com alguns assuntos. A idade pesa."

Ele entende que certos posicionamentos seus já não cabem mais na mídia de hoje. "Às vezes, eu me pego aqui comentando coisas que eu comentava há 20 anos e que hoje não cabem mais. Eu reconheço que eu estou deslocado no tempo. Então, vai chegar o momento que deu o prazo de validade. Fica até difícil lidar com esses assuntos."