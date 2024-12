Aespa brilha em 2024 e se consagra na indústria

Esta é a newsletter Universo K-pop. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda segunda. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

2024 é, inegavelmente, o ano do Aespa. Com o estrondoso sucesso de "Susususupernova", a música se tornou o maior sucesso da carreira do grupo, com recordes históricos no MelOn Daily Chart —elas levaram para casa 3 daesangs, os grandes prêmios da noite, no Melon Music Awards.

Além de "Supernova" ter atingido mais de 317 PAKs (Perfect All-Kill) —ficou 317 horas em primeiro lugar em todos os charts sul-coreanos—, o grupo lançou "Whiplash", outro sucesso que virou até trilha sonora nos protestos políticos contra o ex-presidente Suk-Yeol.

Com um conceito sci-fi, que mistura avatares e mundos distintos, o grupo debutou em 2020 com "Black Mamba" e, desde então, vem em uma crescente de sucesso.

O grupo furou a bolha do K-pop, viralizou danças e virou influência em lançamentos de diversos grupos graças ao conceito e estilo que criaram em um período tão curto. O conceito "aespa" já virou uma referência na indústria.

Formado por Karina, Giselle, Winter e Ningning, o grupo conseguiu estabelecer, em menos de quatro anos, uma identidade visual forte e consegue misturar ficção científica, conceito futurista e vocais fortes, referência da SM. Cada vez maiores, os MYs, fãs do grupo, podem esperar voos cada vez maiores nessa nave alienígena.

A introdução de Naevis

Quem acompanha a carreira do aespa sabe que "naevis calling" está presente nas músicas e na história criada para entender o conceito alienígena e sci-fi do grupo. Naevis, na narrativa do grupo, nada mais é do que um sistema de inteligência artificial que ajuda os avatares do aespa a aparecerem no "mundo real"; é uma espécie de portal para os dois Universos. O projeto foi criado pela empresa SM para desenvolver idols virtuais. Este ano, Naevis "debutou" solo com seu primeiro single, "Done".

Dez daesangs na carreira

O estrondoso sucesso que aespa fez em 2024, entre público e crítica, foi reconhecido em um dos maiores prêmios da indústria da música sul-coreana: o Melon Music Awards, o MMA. Pela primeira vez na história da premiação, um grupo feminino levou os três principais prêmios da noite, os daesangs. Elas receberam música do ano, por "Supernova"; álbum do ano, por "Armaggedon"; e artistas do ano. O grupo já havia recebido dois daesangs no MAMA Awards 2024.

Voltaremos ainda mais fortes e esperamos que vocês nos aguardem! Hanni, integrante do grupo NewJeans, que teve um ano de batalhas contra as empresas ador e Hybe

Nugu da semana: B.D.U

Formado no programa de TV Build Up: Vocal Boy Group, criado pela MNET, famosa em debutar grupos bem-sucedidos saídos de competições na TV, B.D.U não deveria ser mais "nugu", considerando a trajetória dos integrantes, mas com menos de 17 mil ouvintes mensais, eles merecem um lugar por aqui.

B.D.U é uma combinação de três idols que já trabalham em outros grupos e um que debutou ali: Bitsaeon, o líder, é do grupo M.O.N.T; Seunghun, do CIX; Jay, do One Pact; e Minseo, do maknae, que fez sua estreia como idol no grupo.

Como todo grupo formado pela MNET, eles possuem contrato temporário, neste caso de dois anos, e depois devem voltar a promover com seus respectivos grupos. Em junho deste ano o grupo debutou oficialmente com o EP "Wishpool", que conta com quatro músicas, e a versão em inglês do single principal, "My One".

O grupo, que veio ao Brasil em agosto com a turnê "Wishpool: Flash & Light", foi formado pela potência e técnica vocal —os quatro integrantes possuem vozes que chamam atenção pela qualidade muito acima da média.

Com poucas músicas originais no catálogo, eles possuem um vasto repertório ao vivo de covers "de luxo", que chamam atenção pela capacidade vocal e de harmonizações que eles têm.

Momento Dramas

"Round 6"

A aguardada segunda temporada de "Round 6" finalmente estreou, depois de três anos de espera. Com sete episódios, conhecemos novos jogadores, incluindo MC Thanos, interpretado pelo rapper T.O.P (ex-Big Bang) que está fazendo sucesso pelo personagem que faz uma sátira da própria carreira. Ainda mais violenta e com novos jogos, a temporada mostra o retorno de Gi-hun, protagonista, ao jogo, e como ele pretende acabar com tudo. "Squid Game", 2024 | Criação - Netflix | Elenco - Lee Jung-jae e Lee Bung-hyun | Onde assistir - Netflix | País - Coreia do Sul

"Nevertheless"

Adaptação do sucesso sul-coreano com Song Kang e Han So-hee, a versão japonesa, além de ser mais enxuta --tem dois episódios a menos, com apenas meia hora de duração cada--, mostra uma relação bem menos tóxica entre os protagonistas, que no original são estudantes que se apaixonam, e aqui são professor substituto e aluna. As referências a borboletas seguem ali, assim como as dores e problemas pessoais de cada um. "Nevertheless: Shape of Love", 2024 | Criação - AbemaTV | Elenco - Yokohama Ryusei e Minami Sara | Onde assistir - Netflix | País - Japão

BL: "ThamePo"

Uma das grandes surpresas nessa reta final de 2024 é o BL que tem toda boyband tailandês LYKN --o grupo faz bastante sucesso no país-- como Mars, um grupo que está prestes a acabar pois seu cantor principal, Thame, vai tentar a carreira na Coreia do Sul. Para presentear os fãs antes do fim, eles gravam um documentário, que é filmado por Po. Vivendo dramas pessoais, ambos acabam se apaixonando. É fofo e com boas atuações. "ThamePo: Heart that Skips a Beat", 2024 | Criação - GMM25 | Elenco - William e Est | Onde assistir - Netflix | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP

T.O.P: rapper está em "Round 6"

A série "Round 6" está dando o que falar com sua segunda temporada, recém-lançada. E um dos personagens de destaque vem do K-pop. Gerações mais novas podem não conhecer T.O.P, mas o rapper formou a icônica rap line do grupo Big Bang, ao lado de G-Dragon.

Choi Seung-hyun, 37, começou como rapper underground, fazendo seus próprios raps e compondo as próprias músicas, até entrar na empresa YG e debutar com o Big Bang, que se tornaria um dos maiores fenômenos de vendas e hits da Coreia do Sul.

Em 2010, ele debutou no cinema com "71: Into the Fire" e recebeu o prêmio de melhor ator novato no Blue Dragon Film Awards e no Baeksang Arts Awards, duas das maiores premiações de artes cênicas sul-coreanas.

Seung-hyun, no entanto, passou por momentos complicados. Foi detido pelo uso indevido de maconha —considerado um crime grave no país, ele foi julgado— em 2018, julgado e, posteriormente, preso. Durante o período em que ficou na cadeia, de dez meses, ele ainda tentou tirar a própria vida.

A mídia sul-coreana não deu trégua ao artista, que agora faz um papel bastante satírico dele mesmo, na atual temporada de "Round 6". T.O.P faz o hilário —e insuportável— MC Thanos, o jogador 230, que assim como ele, é rapper, tem cabelos coloridos e possui problemas com substâncias ilícitas.

PROGRAME-SE

Devido ao acidente aéreo ocorrido na Coreia do Sul, com 179 mortes, toda a programação de fim de ano foi cancelada, incluindo lançamentos, promoções e o Show da Virada, o Gayo Daejejeon.