Quem é ator mirim que morreu aos 16 anos ao cair de um veículo em movimento

Hudson Joseph Meek morreu aos 16 anos, no último sábado (21), conforme noticiou na última quarta-feira (25) a CNN.

Quem era Hudson Meek?

Nascido na cidade de Vestavia Hills, o ator fez sua estreia quando tinha 6 anos no filme 'Papai Noel Vigarista' (2014). Depois, ele atuou em 'The List', em 2015 e '90 Minutos no Paraíso' no mesmo ano.

Em 2017, estreou em 'Baby Driver' (Em Ritmo de Fuga, tradução livre) dando vida à versão mais jovem do protagonista interpretado pelo ator Ansel Elgort. Em 2018, marcou presença no faroeste 'Union'.

Ainda em 2018, atuou em um episódio da série 'MacGyver'. Depois ele fez algumas dublagens em produções infantis e compôs o elenco das séries ''Legacies', 'Encontrados' e 'Genius'.

Recentemente, Hudson trabalhou no filme 'The School Duel', que estreou neste ano.

Morte precoce

Hudson Meek morreu após cair de um veículo em movimento Imagem: Reprodução/Instagram

Hudson Meek não resistiu aos ferimentos ao cair de um veículo em movimento no Colorado, Estados Unidos. Em seu perfil no Instagram, a família lamentou a morte.

"Nossos corações estão partidos por compartilhar que Hudson Meek foi para casa para estar com Jesus esta noite. Seus 16 anos nesta terra foram muito curtos, mas ele conquistou muito e impactou significativamente todos que conheceu", diz o post.

Segundo informou o Instituto Médico Legal (IML) do Condado de Jefferson, no estado do Colorado, à CNN, o ator sofreu traumatismo craniano ao cair de um veículo em movimento no dia 19 de dezembro. Ele morreu dois dias depois no hospital e a morte está sendo investigada pela polícia de Vestavia Hills.