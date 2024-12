Quem é o galã da Globo com quem Sacha negou ter romance

Sacha Bali, 43, campeão de A Fazenda 16 (Record) negou ter algo que não amizade com o ator Alejandro Claveaux, 41.

Quem é Alejandro Claveaux?

Natural de Goiânia, é formado em engenharia de alimentos e chegou a trabalhar no ramo. Estreou na dramaturgia em 2007, na novela "Luz do Sol" (Record). No mesmo ano, fez uma participação em "Mandrake", da HBO.

Ganhou destaque com a série "Clandestinos" (2010), sua estreia na Rede Globo. Atuou em "Insensato Coração" (2011), "Malhação", "Império" (2014), "Alto Astral" (2014), "O Outro Lado do Paraíso" (2017), entre outros.

Seus papéis mais recentes e com boa repercussão foram Jordão Nicácio, de "No Rancho Fundo" e David Cafajeste, de "Rensga Hits!". Em 2022, com o sucesso de "Rensga Hits!, revelou que namorava outro homem. Só em 2023 ele mostrou registros do namorado, o jornalista Rafael Barcellos.

Amizade com Sacha

Bali negou o affair após seus fãs especularem romance entre os dois por causa de uma foto compartilhada em que surge em clima íntimo com Alejandro. De acordo com o peão, "seria uma honra" namorar Claveaux, mas os dois são apenas amigos.

Sacha também explicou que deu o nome de Alejandro a um bezerro de A Fazenda. "Claveaux é meu irmão de alma há mais de 15 anos, por isso eu apelidei o bezerro da Fazenda com o nome dele. Se fosse um affair seria uma honra dizer, mas nenhuma das partes tem interesse", declarou o peão nos stories de seu perfil no Instagram.

Dentro de A Fazenda 16, Sacha Bali viveu romance com Larissa Tomásia, mas os dois não estão mais juntos. Já Alejandro Claveaux namora com o jornalista Rafael Barcellos.