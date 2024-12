Designer faz quadro em homenagem a George Michael com 12 mil parafusos

O designer gráfico Darren Timby, de Sunderland, na Inglaterra, criou uma homenagem ao cantor George Michael usando 12.000 parafusos de metal.

Darren Timby retratou o vocalista do Wham!, morto em 2016, colocando parafusos de zinco, dourados e pretos sobre uma tela branca. George Michael morreu dia 25 de dezembro de 2016.

Michael alcançou a fama quando formou a dupla pop Wham! com Andrew Ridgeley no início dos anos 1980. Nessa época do ano, o Wham! sempre volta às paradas por conta do hit Last Christmas que atualmente ocupa a segunda posição entre as mais ouvidas no Spotify no mundo.

A obra de arte, que levou cerca de 90 horas para ser concluída, foi feita antes do oitavo aniversário da morte de Michael, no dia de Natal. Atualmente, o quadro está na oficina de Timby, mas ele espera que ele "encontre um lar onde possa ser apreciado", seja em uma galeria ou com um superfã de George Michael.

A tela mostra Michael exibindo seu penteado característico dos anos 1980. "Eu queria criar uma homenagem com um toque especial para lembrá-lo", explicou ele. Timby continuou descrevendo como ele usou parafusos para capturar o visual. "Um pequeno rabisco aqui, ou uma linha reta de parafusos ali, pode mudar os realces e o contraste. Às vezes, apenas um ou dois parafusos extras podem realmente fazer a diferença, e o cabelo ocupa a maior parte da peça."