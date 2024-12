'Ser mãe é muito desafiador', diz Virginia ao negar um próximo filho

Virginia, 25, falou sobre os planos para sua vida e carreira durante a festa de 50 milhões de seguidores, realizada na noite desta quarta-feira (18), na Caso Fasano, localizada em um bairro luxuoso de São Paulo.

O que aconteceu

Após Zé Felipe brincar nas redes sociais que ele e Virgínia fariam um quarto filho, a influenciadora negou. "Não é nem pela questão da gestação, porque ela em si é muito rápida. Todas as minhas gestações foram tranquilas, não precisei parar de trabalhar, nem nada", disse a Splash.

De acordo com a famosa, o maior problema é se responsabilizar pela criação de um filho. "É muito desafiador para mãe, porque é um ser humano que você não conhece, tá criando personalidade. A gente se culpa, temos medo de errar — e com certeza vai errar, porque todo mundo erra", disse.

Mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ela conta que já se vê desesperada. "Acho que três meio que deu um apavoro, porque a Maria Alice, com 3 anos, já está começando a perguntar e a falar mais. A Flor é superinteligente, super esperta. Estou precisando ser mais firme com elas e essa parte me pegou", revelou.

Quanto aos planos para 2025, Virginia revela estar mais tranquila, já que 'todos os sonhos que tinha já foram realizados'. "Estou em outra fase da minha vida, estou querendo que Deus me dê saúde para eu ver meus filhos crescerem, para eu conseguir cuidar deles, conseguir viver cada momento, conhecer a namorada e o namorado deles, para eu poder ser a sogra legal ou a que puxa a orelha".