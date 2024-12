Yuri diz que ficou com dó de Fernando ao descobrir que peão foi 'cancelado'

Yuri e Gui conversaram na área externa de A Fazenda 16 (Record) sobre as recentes descobertas que fizeram a respeito dos peões que já saíram do reality.

O que aconteceu

Após a festa com os participantes e os finalistas, a dupla comentou o que descobriu sobre o chef de cozinha.

Yuri disse. "Me deu pena do Fernando ontem."

Gui comentou. "Ah, fiquei com dó de muita gente."

Yuri respondeu. "Ele disse que já tinha passado por isso, que já estava acostumado. O cara foi cancelado, sabe."

Gui falou. "É, esse negócio de cancelamento não é legal."

