'Reggaemo'? Julies e Hevo84 unem reggae e rock em música: 'Casamento'

O cantor Julies e a banda Hevo84 lançaram o videoclipe de "Olha Pra Mim", faixa que inaugura o que eles intitulam de "reggaemo".

O que aconteceu

Misturando a intensidade emocional do emo com a suavidade do reggae, a canção é destaque no EP "Uma Parada Diferente", que já está disponível nas plataformas digitais. Produzido pelo Los Brasileros, vencedores do Grammy ao lado de Karol G, o EP apresenta uma abordagem contemporânea do pop reggae em seis faixas que exploram novas sonoridades.

Julies acredita que a sonoridade da música em parceria com a banda emo, que ganhou destaque na primeira década do século, é única no cenário brasileiro. A união de dois estilos aparentemente contrastantes cria um som que combina a profundidade sentimental e amorosa do emo com a leveza e o charme do Reggae, acrescenta o cantor.