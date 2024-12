Sidney Magal entrega segredo da relação de 45 anos que virou filme e série

É preciso ser sempre apaixonado. Esse é o conselho que Sidney Magal, 74, oferece para quem quer viver um amor como o dele e Magali West, 60.

Romance virou filme e série

O relacionamento é o fio condutor da cinebiografia de Sidney Magal, "Meu Sangue Ferve Por Você". A história foi retratada em filme lançado em junho e editada para virar a série de mesmo nome que estreia nesta quarta-feira (18) no Disney+. Além do material do filme, os quatro episódios contam com depoimentos exclusivos do próprio cantor e da esposa: "Fiquei muito feliz por verem que eu sou um ser humano que merece ser falado na sua intimidade, na sua emoção, além da carreira", afirma Magal em entrevista a Splash.

Daqui a alguns anos vou me aposentar, como todo ser humano tem direito, e eu quero que fique a história de um ser humano que representou alguma coisa nesses anos. Não sou somente 'Sandra Rosa Madalena', 'Me Chama que Eu Vou'. Essa série vai concretizar esse sonho para mim. Sidney Magal

Sidney Magal e Filipe Bragança conversam em cena da série 'Meu Sangue Ferve Por Você' Imagem: Divulgação/Disney+

A produção fez Magali, que costuma ficar nos bastidores, ressignificar os holofotes. "No começo [do relacionamento], fui muito assediada. Depois, procurei uma identidade para mim, estava vivendo uma vida quietinha", reflete. "De repente, vem essa loucura, filme, contar a história de amor. Mas, enfim... Estou muito feliz e muito grata por essa homenagem à família, ao casal, ao artista".

Magali e Magal têm conselhos diferentes para quem sonha com um grande amor. "Viva intensamente o dia a dia. Respeite os limites do seu parceiro, da sua parceira. Não se tem tempo na vida para ficar infeliz", afirma Magali. O cantor concorda, mas acrescenta: "Se você não tiver muita certeza de um grande amor, vai ser difícil levar uma relação por muito tempo. Você tem que ser sempre apaixonado, como eu sou até hoje pela minha mulher. E isso a gente não sabe de onde vem".

Giovana Cordeiro interpreta Magali West em 'Meu Sangue Ferve Por Você' Imagem: Divulgação/Disney+

Na série, eles são interpretados por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro. Desde o início, Magali sabia que a atriz de "Mar do Sertão" era a escolha certa —não só pela semelhança física, mas pelo "olhar, o jeito, a delicadeza". Já Magal fez questão de encontrar Filipe pessoalmente para conhecer quem iria interpretá-lo: "Eu disse: a voz, eu acho legal, agora precisa ver o que ele vai achar de mim".

Sempre falamos da felicidade de tê-los ali e homenageá-los em vida. Conseguimos aproveitar muito dessa troca em todos os sentidos, isso tornou o projeto mais familiar, mais carinhoso, mais próximo de quem eles são. Giovana Cordeiro

Caco Ciocler interpreta Jean Pierre, personagem inspirado em Roberto Livi, empresário com quem Magal teve uma relação conturbada. O ator afirma que encontrar referências sobre o personagem foi um desafio: Livi morreu em 2019, e Magal não gosta de falar muito sobre o assunto. A solução, então, foi criar um personagem à sua maneira: "Ele é um vilão dentro dessa fábula. Ninguém faz maldade só por fazer, e eu tive que achar um porquê".