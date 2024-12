Quem são os 5 sobrinhos de Gugu Liberato que vão receber herança milionária

A família de Gugu Liberato colocou um ponto final na briga pela herança do apresentador. Os três filhos do apresentador e outros cinco sobrinhos dividirão o patrimônio de R$ 1,4 bilhão deixado pelo artista.

João Augusto, Sofia e Marina Liberato terão direito a 75% dos bens do pai. Já os cinco sobrinhos vão receber os 25% restantes da fortuna, o equivalente a R$ 350 milhões, que serão divididos para cada um.

Quem são os sobrinhos de Gugu?

Alice Caetano, 35, é filha de Aparecida Liberato, irmã de Gugu nomeada como inventariante do testamento. Ela já trabalhou com marketing e teve um blog voltado ao campo da moda e turismo. Ela chegou a fazer uma homenagem pouco após a morte do apresentador.

Rodrigo Caetano, 37, também é filho de Aparecida. Ele e Alice são bastante discretos, têm perfis fechados nas redes sociais e não costumam fazer aparições públicas.

Alice e Rodrigo Caetano são filhos de Aparecida Liberato e sobrinhos herdeiros de Gugu Imagem: Reprodução/Facebook

Alexandre Liberato, 38, é filho de Amandio, irmão mais velho de Gugu. O empresário mora no interior de São Paulo e é dono de uma franquia de um instituto de beleza com a esposa, Raquel. Ele também leva uma vida longe dos holofotes.

André Liberato, 35, era um dos que estava mais próximo de Gugu. O filho de Amandio trabalhava na área comercial dos programas do apresentador. Com perfil aberto nas redes sociais, ele costuma compartilhar muitos momentos ao lado da família e sempre publica memórias com o tio.

Amanda Liberato, 34, completa a lista de herdeiros do comunicador. A filha caçula de Amandio é chefe de cozinha, estudante de nutrição e é dona de uma confeitaria em São Paulo.

Alexandre, André e Amanda Liberato são filhos de Amandio e sobrinhos herdeiros de Gugu Imagem: Reprodução/Instagram/Facebook

Como estava a disputa?

Rose Miriam, 61, mãe dos filhos de Gugu, desistiu da briga judicial em agosto deste ano. O apresentador não a colocou no testamento, apesar de apresentá-la como "minha família" em vida.

Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [São Paulo]. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata. Rose Miriam em resposta a uma seguidora

João Augusto, Marina e Sofia Liberato posam ao lado de Rose Miriam di Matteo Imagem: Reprodução/Instagram

A médica estava em oposição ao filho mais velho, João Augusto, 23, desde que decidiu pedir o reconhecimento da união estável com Gugu. João defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas Marina e Sofia, 20, apoiaram a mãe.

Thiago Salvático também pediu o reconhecimento da união estável com Gugu, alegando ter vivido um relacionamento de 8 anos com o apresentador. A ação do chefe de cozinha foi anulada pela Justiça, e a defesa dele tenta reverter a decisão. Caso Salvático seja reconhecido como companheiro, terá direito à herança, assim como os outros herdeiros.