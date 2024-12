Da ficada ao casamento: os casais que continuam juntos após o BBB

Além de ser uma oportunidade de ganhar dinheiro, o BBB (Globo) também pode oferecer a chance de se apaixonar. Alguns casais se formaram no reality show e continuam juntos até hoje. Confira os últimos casais formados pelo programa que levaram o amor para fora das telas!

Matteus e Isabelle (BBB 24)

Matteus e Isabelle, do BBB 24, ficam noivos Imagem: Reprodução/Instagram

A dupla teve química e ficou junto ao final da edição. Em novembro deste ano, o vice-campeão do BBB 24 pediu Isabelle em casamento em Paris.

Gustavo e Laís (BBB 22)

Laís Caldas ficou noiva do ex-BBB Gustavo Imagem: Reprodução/Instagram @dra.laiscaldass

Laís e Gustavo formaram o único casal que durou do BBB 22. Os dois estão noivos e, frequentemente, compartilham detalhes do planejamento do casamento.

Breno e Paula (BBB 18)

Paula e Breno se conheceram no BBB 18 e estão juntos desde então Imagem: Reprodução/Instagram

Paula rejeitava Breno por ter ficado com Ana Clara, mas acabou cedendo às investidas. Hoje, eles continuam juntos e têm um filho, Theo.

Fernando e Aline (BBB 15)

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, ex-participantes do BBB 15 Imagem: Reprodução/Instagram

A relação dos dois começou com um triângulo amoroso, com Amanda sendo envolvida. Com o fim do BBB 15, Aline e Fernando assumiram o relacionamento, se casaram e tiveram um filho, Lucca.

Eliéser e Kamilla (BBB 13)

Elieser Ambrósio e Kamilla Salgado têm dois filhos Imagem: Nadielly Santos

Sem levar o prêmio para casa, Eliéser encontrou o amor em sua segunda participação no BBB. Ele e Kamilla se beijaram em uma atividade com sorvete e não se desgrudaram mais. O casal tem dois filhos, Bento e Victoria.

Nasser e Andressa (BBB 13)

Ex-BBB Nasser e Andressa com a filha Sarah Imagem: Reprodução/oficialganacin

Andressa entrou comprometida no BBB 13, mas se apaixonou por Nasser. A dupla ficou junta até o final da edição, casou e teve uma filha, Sarah.

Rodrigão e Adriana (BBB 11)

Rodrigão e Adriana Sant'anna com os filhos Imagem: Reprodução/Instagram

Adriana também tinha um namorado ao entrar no reality e o traiu com Rodrigão. Eles casaram em 2015 e são pais de Rodrigo e Linda.