Esposa de Tiririca chora e faz desabafo após assalto em São Paulo

Naná Magalhães, 53, esposa do deputado federal Tiririca (PL-SP), 59, usou as redes sociais do marido após sofrer um assalto em São Paulo.

URGENTE! Minha esposa foi assaltada em São Paulo, disse Tiririca na legenda da publicação

O que aconteceu

A influenciadora chorou e desabafou ao comunicar a situação aos seguidores na tarde deste sábado (14). "Gente, é urgente, estou passando aqui para avisar para vocês que eu fui assaltada agora pela manhã, levaram o meu celular, com todos os meus dados, que sabe que a gente anota no celular, né?"

Então, levaram o meu celular com todos os dados, contas bancárias, essas coisas todas, Naná Magalhães

Naná pediu para que as pessoas não caiam em possíveis golpes feitos pelos assaltantes. "Gente, não caiam em golpe, tá? Pode ser que caia alguma ligação, alguma mensagem, algum e-mail 'meu' pedindo alguma coisa, pedindo algum valor. É golpe!"