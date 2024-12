Gerard Butler passa de herói de ação a Papai Noel cantor em filme de Natal

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - Os fãs de Gerard Butler estão acostumados a ver o ator escocês entrar em cena para salvar o dia em filmes de ação como "Invasão à Casa Branca" e "Alerta Máximo".

Mas em seu mais recente filme, o ator de 55 anos assume um papel um pouco diferente - um Papai Noel que canta, às vezes faz rap.

Butler dá voz ao Papai Noel em "The Night Before Christmas in Wonderland", uma adaptação cinematográfica musical animada do livro infantil de Carys Bexington e Kate Hindley.

A história é uma mistura entre o poema "Uma visita de São Nicolau" e "Alice no País das Maravilhas" e mostra St. Nick viajando para o País das Maravilhas para entregar um presente e se vendo em apuros com uma Rainha de Copas que odeia o Natal.

"Esse é um filme de animação divertido, não é o que eu normalmente faria ou que se espera que eu faça, mas eu adorei a oportunidade de fazer diferentes apresentações em diferentes arenas", disse Butler à Reuters.

"Toda a família estará sorrindo e eu quero fazer parte dessas coisas."

O roteiro do filme, que conta com a atriz de "Bridgerton" Simone Ashley como Alice e a ex-participante de "Game of Thrones" Emilia Clarke como a "Rainha de Copas", é inteiramente em rimas.

"Para ser sincero, a coisa toda foi um desafio, então você simplesmente joga tudo na mesma caixa", disse Butler, que também é conhecido pelo épico de ação "300" e pelos filmes de animação "Como Treinar o Seu Dragão".

"Tenho que cantar essas músicas malucas. Tenho que fazer um rap em que não consigo respirar. Portanto, foram muitos desafios, mas divertidos."

Perguntado se ele planeja fazer mais filmes de Natal no futuro, Butler disse:

"Estão falando em fazer um segundo filme desse... Não sei se tenho permissão para dizer, mas já temos uma história sobre onde o Papai Noel irá em seguida, que outro personagem de conto de fadas (ele encontrará), ele poderia embarcar em uma missão? E... (pelo) que ouvi até agora, parece incrível."

"The Night Before Christmas in Wonderland" será lançado no Sky Cinema na sexta-feira.