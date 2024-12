Filha de Mirella Santos entrega vício da mãe: 'Refrigerante nas refeições'

Mirella Santos, 41, teve um de seus segredos revelados pela filha Valentina, 10: ainda que mantenha um corpo em forma, a modelo não abandona o refrigerante em suas refeições.

O que aconteceu

A modelo admitiu que não se priva em festas de crianças. "Eu ando bem largada, aquelas pessoas que não estão treinando direito". A família participou da festa de seis anos de Zoe, filha de Sabrina Sato, que aconteceu nesta terça-feira (10), na zona sul de São Paulo.

Acompanhada de sua filha com Wellington Muniz, o Ceará, Valentina fez questão de denunciar a mãe. "Ela come muito! Toma refrigerante no café da manhã, no almoço e na janta", afirmou a menina de 10 anos.

Mostrando que tem veia artística assim como seus pais, Valentina começou a se destacar nas redes sociais ao publicar algumas imitações. "Ela sempre imitou desde pequena. Agora ela postou e viralizou bastante, mas isso é natural dela. Ela também canta, acho que ela tem uma voz linda, sempre falo para ela fazer aula de canto", contou Mirella Santos.

Ainda assim, mesmo que a pequena escolha outra profissão futuramente, a modelo garante que está tudo bem. "O que ela escolher, a gente apoia. Isso que é o mais importante".