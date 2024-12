Giancarlo Esposito 'mandaloriano' e mais: veja fotos do 4º dia de CCXP 24

Giancarlo Esposito esbanjou simpatia, atendeu aos fãs e ainda brincou com espada da série "The Mandalorian", do Disney+, no quarto e último dia de CCXP 24, que acontece neste domingo (8), em São Paulo.

Personalidades brasileiras como Fábio Porchat, Gregório Duvivier e Ivo Holanda também marcaram presença no evento. Ainda, o elenco infantil do filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" encantou o público.

Giancarlo Esposito brinca com espada usada na série 'Mandalorian', do Disney+, durante participação em painel na CCXP 24 Imagem: Will Dias/BrazilNews

Giancarlo Esposito tirou selfie com fãs durante a CCXP 24 Imagem: Natalia Rampinelli/ Agnews

Elenco do filme 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa' durante painel da CCXP 24 Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

Isaac Amendoim apareceu na CCXP 24 caracterizado como Chico Bento Imagem: Will Dias / Brazil News

Fábio Porchat durante participação no painel do Porta dos Fundos na CCXP 24 Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Gregório Duvivier durante participação no painel do Porta dos Fundos na CCXP 24 Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Gregório Duvivier e Fábio Porchat durante participação no painel do Porta dos Fundos na CCXP 24 Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Ícone das pegadinhas do SBT, Ivo Holanda faz rara aparição na CCXP 24 Imagem: Patrícia Devoraes/BrazilNews