Eliezer dá atualização sobre estado de Ravi: 'Vamos reintroduzir o leite'

Na manhã deste domingo (8), Eliezer usou as redes sociais para dar atualizações sobre o estado de saúde de seu filho, Ravi, fruto do relacionamento com Viih Tube.

O que aconteceu

O influenciador contou que nesta segunda-feira (9) vão reintroduzir o leite na alimentação dele. "Amanhã é um dia muito importante, estamos chamando de o grande dia. A gente vai reintroduzir leite, ele vai voltar a mamar, e a gente tá na expectativa que ele reaja muito bem ao leite, que ele consiga se alimentar. Ele já tá em jejum há bastante tempo".

Dependendo de como ele reagir com o leite, os médicos poderão fechar um diagnóstico. "A expectativa dos médicos é que a gente consiga também avançar no diagnóstico que ainda não temos".

Ravi foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 27 de novembro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

