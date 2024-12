Fofura do elenco de 'Chico Bento' rouba a cena em pré-estreia na CCXP 24

Aconteceu neste domingo (8) na CCXP 24 a primeira sessão do filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" —e a fofura do elenco mirim encantou a plateia.

O que aconteceu

As crianças do filme apareceram caracterizadas. Estavam presentes Isaac Amendoim (Chico Bento), Pedro Dantas (Zé Lelé), Anna Júlia Dias (Rosinha), Gui Tavares (Zé da Roça), Davi Okabe (Hiro) e Lorena Oliveira (Tábata), além do diretor Fernando Fraiha.

Isaac Amendoim apareceu na CCXP 24 caracterizado como Chico Bento Imagem: Will Dias / Brazil News

Os personagens brincaram com os cosplayers na plateia. "O pessoar da cidade grande se veste assim mêmo. É estilo! Tão sempre com capacete, chapéu, capa, martelo, cueca por cima da calça", disse Isaac Amendoim, arrancando risadas do público.

Débora Falabella assistiu ao painel. No filme, ela interpreta a Professora Marocas, outra personagem conhecida dos fãs dos quadrinhos de Mauricio de Sousa. A atriz estava nas primeiras fileiras e, assim como o restante do público, ganhou um chapéu de palha igual ao de Chico Bento.

Débora Falabella, que interpreta a Professora Marocas em 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa', assistiu ao painel do filme na CCXP 24 Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Além do chapéu, foram distribuídos envelopes para guardar o celular. A plateia foi proibida de filmar para não divulgar spoilers —por exemplo, o papel misterioso de Taís Araujo no filme.