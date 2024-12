Protagonista de 'My Hero Academia' é derrotado em ranking de favoritos

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

Foi divulgado o Top 100 mundial de personagens de "My Hero Academia", realizado pela primeira vez com fãs do mundo todo. O resultado pode surpreender quem esperava encontrar o protagonista Midoriya no topo, ou então quem queria ver All Might e All for One na lista dos mais queridos. Confira o Top 10:

1. Katsuki Bakugo

2. Izuku Midoriya

3. Shoto Todoroki

4. Professor Aizawa

5. Eijiro Kirishima

6. Endeavor

7. Hawks

8. Dabi

9. Tomura Shigaraki

10. Neito Monoma

Com legião de fãs, 'Cardcaptor Sakura' chega dublado ao Brasil Imagem: Reprodução

Alguns animes estarão chegando de graça através do NAISU, canal de YouTube que irá disponibilizar séries animadas japonesas.

"Card Captor Sakura" chega em 24 de fevereiro com a exibição especial dos 3 primeiros episódios dublados e remasterizados, tudo isso em meio ao aniversário de 25 anos da série.

Já o anime "Future Boy Conan", o primeiro anime dirigido por Hayao Miyazaki (do estúdio Ghibli) chegará pela primeira vez so Brasil em 26 de fevereiro.

Durante painel no palco Thunder da CCXP 24, foi revelado que ninguém menos que Pabllo Vittar será a atração brasileira no Crunchyroll Anime Awards. A cantora é muito fã de animes e estará em Tóquio para representar nosso país.

Eren, o protagonista de "Attack on Titan" Imagem: Reprodução/MadHouse

No mesmo painel foi confirmado que o filme compilatório das duas partes finais de "Attack on Titan" será lançado nos cinemas brasileiros pela Crunchyroll. O filme conta com trechos inéditos.

A editora JBC anunciou na CCXP 24 o mangá clássico "They Were Eleven". É uma obra de ficção científica ao estilo do game "Among Us", com um grupo numa nave espacial precisando descobrir quem é o intruso.

A editora Indivisível Press anunciou novidades para "Power Rangers" durante a CCXP 24. "Might Morphin Power Rangers: The Return" é uma história alternativa escrita pela atriz que fez a Kimberly, a primeira ranger rosa. Já "Power Rangers Role-playing Game" é o livro de RPG baseado nos heróis coloridos.

Luffy de "One Piece" no arco de Egghead Imagem: Reprodução/Toei Animation

Foi revelado na CCXP 24 que a paródia de "One Piece" da Turma da Mônica foi o quadrinho mais vendido da Panini durante a Bienal do Livro. O especial foi anunciado em 2023 e divulgado pelo nosso canal Mundo dos Animes.

O novo anime televisivo da série "Gundam" será a série "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX", e o fato mais curioso é quem será um dos roteiristas: ninguém menos que Hideaki Anno, o criador de "Evangelion".

