CCXP 24: Juliette compara 'cactos' a nerds no evento

É um pouco inusitado ver Juliette entre os convidados da CCXP 24, no meio de personalidades da cultura pop, atores de Hollywood e artistas de HQs. A vencedora do Big Brother Brasil 21 deu as caras no primeiro dia de evento, realizado no São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. O motivo? Falar sobre o poder dos fãs.

O que aconteceu

Juliette falou sobre carreira musical e relacionamento. Ela ainda e refletiu sobre sua jornada ao estrelato.

Me sinto privilegiada. É gostoso estar em um lugar assim, falando sobre a trajetória que você se orgulha, recebendo frutos do que você construiu na maior boa vontade. Toda vez que eu chego em um lugar em que sinto felicidade, como hoje nesse evento massa com um papo divertido, eu penso: 'Como é bom se você mesmo'. Eu zero a vida todo dia. Juliette, em entrevista coletiva na CCXP

A cantora comparou o animado público da CCXP com seus "cactos", como são chamados os seus fãs. "São doidos iguais", brincou. "Divertidos, eufóricos, felizes, inteligentes. No meu público tem muito nerd."

Segundo ela, os "cactos" são apaixonados e dedicados à ela quanto os nerds são com suas franquias. "Fã tem uma coisa, eles são muito intelectuais e meio nerds: ao aprender a usar a tecnologia, a organização e a comunidade, o engajamento — eles são muito ligados em tudo isso, são pessoas muito inteligentes, críticas e felizes. Não tem muita diferença com o meu público. Aqui tem um pessoal mais jovem e nerd, mas acho que é bem como o meu público mesmo", disse.