Luana não é colocada em trato que pediu e se revolta: 'Punição para a casa'

Gilsão, novo Fazendeiro, fez a delegação de tarefas de A Fazenda (Record) e não agradou Luana, destinada ao trato dos porquinhos.

O que aconteceu

Antes da delegação, personal trainer perguntou aos colegas de confinamento quais tarefas desejavam realizar e a empresária disse que queria cuidar da horta e plantas. Porém, ao distribuir nesta quinta-feira (5), o peão colocou Luana para cuidar dos porcos e Gui para a horta, pela segunda vez consecutiva. Isso irritou a peoa que reclamou. "Não gostei, pedi horta e planta."

Sacha aconselhou a aliada a não reclamar. "Deixa o fazendeiro fazer o que ele quiser. Bate o sino ali, reclama com o Dioguinho."

"Vou bater, vou reclamar", disparou Luana. "Parabéns, agora vou querer ajuda todo dia, já aviso! Gilsão deu a opção de pedir e eu pedi, ai vai botar o Gui? Se não me ajuda, não vou fazer! Isso é palhaçada."

O Fazendeiro retruca: "Se não quiser fazer, punição, e a casa vai sofrer as consequências."

"Pronto, então a casa vai sofrer punição", diz a empresária. "Só para não botar o que eu pedi? Então você vai me ajudar, se não me ajudar, a casa vai ser punida."

Flora argumenta que pediu uma tarefa e recebeu outra. "Mas nem por isso tô brigando, que maluquice logo cedo."

Os aliados de Luana tentaram acalmar a peoa que o cuidado dos porcos era o mais fácil dos animais. "Não é pelo bicho fácil, é porque ele perguntou ontem e eu falei. Por que não colocou então?", continua a ex-De Férias com o Ex.

"Porque ele quer, p*rra", dispara Flora. "Quer discutir à toa, Luana, ele é o fazendeiro, ele que escolhe."

Luana começa a rebater a filha de Arlindo Cruz: "Eu não tenho direito de discutir, então? Quando botaram Babi e Fernando, eles disseram, 'Vão ter que me ajudar'. Fazendeiro também tinha colocado e eles discutiram. E aí?"

"Bobeira", diz Flora.

Na cozinha, Luana reclamou do assunto com Flor. Ela lembra que Fernanda e Babi protestaram quando fizeram o trato da vaca e do touro, considerados difíceis. "Tu tá dando exemplo só de gente maneira", aconselha Sacha.

"Mas ele reclamou quando o pessoal do grupo dele falou algo? Eu não ouvi Gilsão reclamando! (...) Quero saber se ele opinou, igual ele opinou no meu! É isso que eu quero saber, se ele falou alguma coisa, se ele achou feio a atitudes delas, pra estar achando a minha", finaliza a peoa.

