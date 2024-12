Amanda Kimberlly celebra 5 meses de Helena, caçula de Neymar; veja fotos

Amanda Kimberlly, 31, celebrou nesta quinta-feira (5) os cinco meses de Helena, sua filha com Neymar, 32.

O que aconteceu

A influenciadora postou várias fotos da festa de "mesversário" da filha, quando celebrou também mais um ano de seu cachorrinho de estimação. "Esse mês, fizemos o aniversário das irmãs. Tiqui, 6 anos, Tutuca, 6 meses", compartilhou ela nos stories do Instagram.

Amanda apostou na temática natalina para a cerimônia caseira. Ela mostrou Helena usando roupinhas em tons de verde e vermelho, combinando com a decoração com enfeites de Natal e as comidinhas típicas especiais. "Feliz Natal", escreveu ela em inglês.

No mês passado, Neymar postou a primeira foto com a filha nas redes sociais. O jogador compartilhou uma imagem do bebê em seu colo. "03 do papai", escreveu ele na época, com um emoji de coração.

O atleta é pai de 3 filhos. O primogênito, Davi Lucca, tem 13 anos de idade. A filha do meio é Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. Helena é a mais nova do trio e nasceu em julho.