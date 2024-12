Vanessa sobre Albert em A Fazenda: 'Nova diversão é encher o saco dele'

Em conversa com Juninho na casa da árvore de A Fazenda 16 (Record), Vanessa comentou que tem gostado de sua rivalidade com Albert.

O que aconteceu

A peoa revelou a Juninho que tem provocado o rival. "Minha nova diversão é encher o saco dele [Albert]. Quando apitou [na dinâmica] e ele estava indo colocar as placas ainda, eu falei: 'Já foi'."

Vanessa contou como o peão reagiu. "Ele respondeu: 'Mas você é chata, né?."

A influenciadora riu e completou. "Sou mesmo. Ele não é um ótimo jogador?".

Vanessa e Albert tem protagonizado embates recentes na sede.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 105364 votos 0,09% Albert Bressan 0,55% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 1,25% Gui Vieira 3,29% Gilsão 0,99% Juninho Bill 1,08% Luana Targino 23,35% Sacha Bali 42,76% Sidney Sampaio 22,10% Vanessa Carvalho 4,49% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 105364 votos

