Belo e a tese de sucesso: como dente quebrado chamou a atenção de gravadora

Na comemoração de seus 50 anos, Belo ganhou um documentário sobre sua vida. "Belo: perto demais da luz" estreou no fim de novembro no Globoplay e fala de várias passagens da carreira do cantor. E um dos assuntos abordados na produção foi o seu sorriso.

Hoje, Belo é dono de dentes alinhados, mas no começo da carreira não era bem assim. E foi um dente quebrado que chamou a atenção de um diretor artístico da gravadora EMI em 1997.

As pessoas não se impressionaram muito com Belo e seu cavaquinho, ali na frente. Mas eu me impressionei, achei que tinha uma coisa. Belo tem aquilo que a gente costuma chamar de lágrima na voz. (...) E eu percebi que ele tinha um dente extra, no céu da boca. Olhando de baixo [do palco], algumas pessoas chamaram atenção para isso: 'Pô, ele tem um dente a mais!' , João Augusto, ex-diretor artístico da gravadora EMI .

O dente extra e quebrado era fruto de uma briga de escola, durante a infância do cantor. "Um moleque me deu uma rasteira, caí de boca no chão e quebrei esse dente. Fiquei com esse dente quebrado anos, anos, anos. Gravei disco, gravei tudo com dente quebrado. Fui arrumar o dente depois de muito tempo", disse Belo no documentário.

João Augusto era contra o cantor arrumar os dentes - algo sugerido quando o Soweto assinou o contrato. "Eu disse: não façam isso! Fiquei com medo de alterar a voz dele".

Belo acredita que o episódio faria sucesso na internet.

Hoje em dia, isso seria meme! , Belo

Em entrevista ao Extra, em 2015, ele disse que pagou R$ 100 mil pelo seu novo sorriso e que demorou a tomar a atitude por medo de dentista.