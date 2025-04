Barraco em 'Garota do Momento': Ronaldo desgraça sonho de Bia

No capítulo desta segunda-feira (7) de "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo (João Vitor Silva) se sente humilhado por Bia (Maisa) e elabora um plano.

Durante o jantar de noivado de Bia e Beto (Pedro Novaes), que está desesperado por conta da relação forçada, Ronaldo anuncia que é com ele que ela deve se casar, afinal, os dois dormiram juntos.

João Vitor Silva e Maisa são Ronaldo e Bia em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Marlene termina o relacionamento com Raimundo. Ulisses diz a Glorinha que deve ficar com Iolanda. Beatriz conforta Glorinha. Beto se desespera. Maristela e Zélia afirmam que Bia não pode contar o que fez para Juliano. Jacira pensa em se aproximar de Sérgio. Juliano flagra Maristela com Basílio.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.