Daniele revela seu maior arrependimento no BBB: 'Não confiei na potência'

Fora do BBB 25 (Globo), Daniele Hypolito classificou seu principal erro no reality para Ana Maria Braga no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Em uma dinâmica do Mais Você, Daniele disse que Guilherme é o maior jogador da edição; que Maike "só está no reality por sorte" e que João Gabriel deveria ser eliminado.

Vi coisas ontem que fiquei impressionada. Como eles [gêmeos] falam, debocham das pessoas (...) Muitas coisas que eles falam não são que eles veem, mas que falam para eles e que eles não perguntam para saber a verdade Daniele Hypolito

Ela ainda disse que ter citado seu nome para o Paredão foi seu maior arrependimento no jogo. A ginasta disse para Delma, que precisava indicar alguém ao Paredão em acordo com Maike, que poderia colocá-la na berlinda. "Citei meu nome sem confiar na potência que meu irmão tem e nas pessoas que estão votando para ele continuar", disse.

