Nicole Louise diz que homem tentou dopá-la em falso estúdio nos EUA

Nicole Louise, ex-participante do Estrela da Casa (Globo), revelou que um homem tentou dopá-la em um falso estúdio de gravação em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Louise relatou que conseguiu escapar da suposta tentativa de golpe. Conforme a cantora, ela foi atraída pelo homem, que a enganou sobre ter um estúdio de música em sua casa.

Cantora explicou que no local o homem lhe ofereceu água e, após ingerir o líquido, passou a se sentir mal, fugiu e procurou a polícia. "Eu estava indo fazer uma gravação no estúdio com um senhor americano, que tinha um estúdio e dizia ser musicista. Olhei o site dele, fui conferir se estava tudo certo. Falei: 'Ah, manda foto do seu estúdio'. Ai, que ingênua. Meu Deus do céu, gente, tomem muito cuidado. Às vezes, a gente precisa passar por essa situação para aprender. Não é possível", declarou ela nas redes sociais.

Aceitei a água que ele me ofereceu. Sabe o que aconteceu? Ele colocou água no copo para mim e para ele. Fiquei de olho se ele ia beber água ou não. Mas era como se meu corpo falasse assim: 'Está tudo bem'. E lá no fundinho: 'Não toma, não toma'.

Nicole contou que na sequência sentiu o corpo "esquentar" e passou a ficar para baixo, "meio mole". "Falei assim para ele que precisava ir ao banheiro. No que ele foi indo [me mostrar onde ficava], peguei minha bolsa, catei, catei meu sapato, catei meu ukulele e deixei meu celular lá na casa dele. Saí correndo, gente, minha adrenalina foi aqui em cima. Eu sai correndo, correndo, corri, corri, corri, corri e pedi ajuda para um ônibus, era tudo deserto".

Uma mulher que estava no ônibus a ajudou e, juntas, procuraram a polícia e o socorro médico. "Eu estava me sentindo tonta. Como se fosse uma guerra entre a adrenalina e o corpo querendo cair, mas como eu não estou bebendo, não fumo e não uso drogas, acho que a resistência do meu corpo estava muito boa e não fez o meu corpo cair".

Polícia foi até a casa do homem, os agentes recuperaram seu celular e explicaram que ele havia dado espumante, em vez de água. A cantora também relatou que os agentes disseram estar "tudo bem, que não tinha nada", e ela afirmou que não vai se culpar "por ter passado por uma situação dessas", porque não viu "maldade" no convite do homem que a atraiu para o falso estúdio.

Nicole Louise ainda precisou ir ao hospital em decorrência do ocorrido. "Graças a Deus estou bem e foi um grande livramento. Quero alertar vocês: tomem cuidado com os lugares que visitam e sempre confiem nos seus instintos".