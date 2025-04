Daniele Hypolito lembra como foi convidada ao BBB: 'Não pude comemorar'

Eliminada ontem, Daniele Hypolito, conversou na manhã de hoje com Ana Maria Braga sobre o BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Ana Maria no Mais Você (Globo), Daniele disse que "queria muito" entrar no BBB. "É uma oportunidade", disse "Não me arrependo de ter entrado".

Recebi críticas muito grandes a minha carreira inteira. Queria um aprendizado de enfrentar isso: receber palavras duras e conseguir falar, independente da forma (...) Queria enfrentar esses medos Daniele Hypolito

Questionada pela apresentadora sobre se queria ou não vencer o prêmio do programa, ela respondeu em afirmação. "Eu era essa pessoa [que via o BBB e sabia que quem se colocava no Paredão quer sair]. Mas quando você vive ali, é diferente", disse. "Queria muito ter ficado".

Ela ainda lembrou como recebeu o convite para entrar no reality show. "O convite do Diego para mim foi muito especial. Primeiro entraram em contato com ele, até pela ansiedade dele", explicou. "Aí ele me ligou. E por acaso, nesse dia, eu estava com o time do Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude. Eu estava na Globo de João Pessoa".

A ex-BBB explica que o irmão perguntou se haviam pessoas ao seu redor e pediu para que ela se isolasse. "Procurei um canto e não pude comemorar quando ele me contou, porque tinha gente perto. Mas fiquei muito feliz com o convite", disse.

Inclusive, ela afirmou que no ano passado, costumava acompanhar o BBB 24 e chegou a mandar um áudio para Tadeu Schmidit dizendo: "Quem sabe, no ano que vem".

