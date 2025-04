Paganismo e 'mundo à parte' inspiraram autora de 'O Ritual da Meia-Noite'

"O Ritual da Meia-Noite" é o mais novo livro da autora Lucy Foley, conhecida por títulos de sucesso como "A Lista de Convidados", "A Última Festa" e "O Apartamento de Paris", todos lançados no Brasil pela editora Intrínseca.

O suspense acompanha a história de Francesca Meadows, uma mulher ansiosa pela inauguração do seu novo hotel de luxo no interior da Inglaterra. Com uma vista deslumbrante, o local possui uma decoração sofisticada, hóspedes exclusivos e uma floresta centenária que adiciona um toque rústico à experiência. Com grandes ambições, ela acredita que a festa de inauguração o colocará no mapa dos melhores hotéis do país.

A determinação de Francesca é inabalável, mas seu passado sombrio, personificado na misteriosa hóspede Bella, ameaça expor seus segredos e destruir tudo que ela construiu. A festa de inauguração está prestes a se transformar em tragédia. Convidados com um passado conturbado e segredos obscuros se encontram, e a celebração toma um rumo sombrio, culminando em morte.

Fui inspirada pelos lindos hotéis rurais que temos no Reino Unido, que ficam em locais remotos e deslumbrantes e são um mundo à parte. Gosto da ideia de sondar abaixo da superfície aparentemente perfeita de um mundo assim e descobrir o que realmente está acontecendo.

Lucy Foley, em entrevista a Splash

A autora também explica ter se inspirado no interesse que o público inglês tem desenvolvido por histórias folclóricas e pagãs, conhecidas também como "horror rural". Esta procura no cinema, já vem de algum tempo, com filmes como "A Bruxa" (2015), "Hereditário" (2018), "Midsommar" (2019) e "Lamb" (2021).

Capa do livro 'O Ritual da Meia-Noite' Imagem: Divulgação/ Intrínseca

Sucesso

Foley é um grande sucesso editorial, com mais de 3,5 milhões de cópias vendidas mundialmente. Os romances "A Lista de Convidados" e "O Ritual da Meia-Noite" estão sendo adaptados para séries de televisão; já "O Aparamento de Paris" teve seus direitos comprados pela Sony e, em breve, ganhará uma versão cinematográfica.

A autora se junta ao panteão de grandes nomes femininos que estão fazendo sucesso, principalmente no gênero do suspense. "Adoro que escritoras estejam ganhando destaque. Minhas escritoras favoritas de crimes e suspense são todas mulheres: Gillian Flynn, Lisa Jewell, Elly Griffiths, para citar algumas —e quando olho para escritores clássicos de crimes, é o mesmo: Agatha Christie, Patricia Highsmith, Daphne du Maurier!", afirma Foley.

Quanto a seu processo de escrita, a autora conta ser o contrário da maior parte das pessoas, e gosta de criar em lugares movimentados. "Cafeterias, praias lotadas, até mesmo em bares! Em qualquer lugar onde haja vida, conversa e inspiração e não pareça muito com trabalho. Eu também —embora não exclusivamente— gosto de escrever em cadernos primeiro e, depois, digitar tudo."

Para Splash, ela revela que o suspense em seus livros não é focado somente nos leitores: ela também quer ser surpreendida pelos rumos das histórias. Por isso, não sabe o final de suas obras quando começa a escrevê-las. "Preciso que haja algum mistério para mim como escritora para me manter entretida e animada sobre onde a trama irá. Também quero que a trama pareça sair das ações dos meus personagens e eu os conheço escrevendo meu primeiro rascunho."

Aproveitando o lançamento da sétima temporada de "Black Mirror" na Netflix, que acontece na próxima quinta-feira, dia 10, Lucy Foley diz ter vontade de escrever algo parecido com série. "Em algum momento, adoraria escrever o que acho que é chamado de suspense de 'cinco segundos no futuro' —ou seja, naquele espaço estilo 'Black Mirror', onde não é bem ficção científica, mas algo um pouco especulativo."

Por fim, a autora expressou sua vontade de conhecer o Brasil. "Sinceramente, seria um sonho se tornando realidade. Minha grande amiga, a maravilhosa e tristemente falecida Lucinda Riley, me disse o quanto ela amou suas viagens ao Brasil para conhecer leitores", encerra Foley ao citar a amiga autora da série "As Sete Irmãs", que veio ao país em 2016 e morreu em 2021.