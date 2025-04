Série "Adolescência" expõe problema global da violência entre adolescentes

Por William James e Catarina Demony e Sarah Mills

LONDRES (Reuters) - O drama Adolescência" chocou e cativou o público em todo o mundo, proporcionando o que os ativistas dizem ser uma rara oportunidade de abordar o mundo amplamente oculto da misoginia e da violência online.

Desde seu lançamento na Netflix em 13 de março, mais de 96 milhões de pessoas assistiram à série britânica de quatro episódios que começa com a polícia invadindo a casa de um garoto aterrorizado de 13 anos acusado de assassinar uma menina e termina com uma ilustração crua da dor de sua família desfeita.

A ação no meio, com cada episódio de uma hora de duração filmado em uma única tomada, destrói lentamente a descrença inicial de que uma criança tão jovem poderia cometer um crime tão violento.

A série retrata uma cultura online tóxica conhecida vagamente como manosfera, na qual as inseguranças comuns dos adolescentes do sexo masculino em relação à atratividade e ao fracasso romântico podem se transformar em ressentimento e ódio pelo sexo oposto.

"Há pessoas que assistem e dizem 'mas aquele garoto não conseguiria fazer isso'. A questão é que aquele garoto pode fazer isso", disse Susie McDonald, presidente-executiva da organização beneficente Tender, que educa crianças e adultos sobre relacionamentos saudáveis.

"De repente, a possibilidade se torna normal, e então começamos a perguntar: o que podemos fazer para impedir que isso aconteça?"

A série é a número um no Top 10 global da Netflix e lidera as paradas em quase todos os países -- do Brasil ao Barein -- para os quais a plataforma de streaming fornece dados.

"Embora, superficialmente, pareça ser uma produção muito britânica... na verdade, os temas abordados: o que nossos filhos estão fazendo online, o que estão ouvindo... Acho que isso é muito importante nos Estados Unidos, na Índia e na Austrália", disse o crítico de cinema Kaleem Aftab à Reuters.

A polícia portuguesa produziu um guia para os pais para explicar o significado oculto dos emojis usados pelos jovens -- um componente do enredo da série. O Sydney Morning Herald produziu um guia sobre como conversar com as crianças de forma mais eficaz do que os pais da série.

A polícia britânica pediu aos pais que procurem sinais de que seus filhos podem estar sendo radicalizados online, usando dados que mostram que 60% das referências ao seu sistema de prevenção de terrorismo vieram de pessoas com 17 anos ou menos para destacar a escala do problema mais amplo.

"Adolescência" chegou à casa do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que a assistiu com seu filho e sua filha adolescentes.

"Isso atingiu em casa com força", disse Starmer em um comunicado, apoiando um esquema para disponibilizar a série em escolas de todo o país e incentivando uma conversa nacional sobre as questões levantadas.

"Esse não é um desafio para o qual os políticos podem simplesmente legislar. Acredite em mim, se eu pudesse puxar uma alavanca para resolvê-lo, eu o faria."