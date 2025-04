Festa, documentário e show: a programação da Globo para os 60 anos do canal

A TV Globo completa 60 anos de história e preparou uma programação especial para celebrar, com novidades no jornalismo, na teledramaturgia e no entretenimento. Splash acompanhou evento que divulgou as novidades e reúne os principais destaques.

Como vai ser

Emissora faz aniversário no dia 26 de abril, mas o esquenta começa dois dias antes com o retorno do Vídeo Show. A edição especial terá antigos apresentadores, como Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Angélica, André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes, além de quadros icônicos, como Falha Nossa e Túnel do Tempo. Tati Machado e Paulo Vieira também participam.

Na sexta-feira véspera do aniversário, o Globo Repórter convoca veteranos para mergulhar na linha do tempo da emissora. O programa especial vai apresentar histórias de bastidores e desafios que moldaram o canal como dois incêndios que destruíram seus arquivos.

Tati Machado na gravação do Vídeo Show em comemoração aos 60 anos da Globo Imagem: Manoella Mello/Globo

No sábado, dia do aniversario, a celebração começa no Bom Dia, Sábado e vai até o Altas Horas, passando por uma edição inédita do Video Show, com Angelica, e pelo último capítulo da atual novela das 19h, "Volta por Cima". O É de Casa será responsável por cortar o bolo.

Todos os quadros do É de Casa vão estar voltados para a história da Globo. Por exemplo, todos os quitutes servidos para os nossos convidados no dia tem a ver com alguma novela: os pastéis da Dona Jura, de 'O Clone'; o hot dog do Félix, de 'Amor à Vida'; e os sanduíches naturais de Raquel Acioli, de 'Vale Tudo'. Os convidados são personalidades importantes da teledramaturgia, do jornalismo e do esporte.

Maria Beltrão

No dia seguinte, domingo, 27 de abril, o esporte faz sua celebração com show de Belo e pré-jogo maior antes da disputa Flamengo x Corinthians. O Domingão vai homenagear os programas de auditório e nomes como Silvio Santos, enquanto o Fantástico exibirá uma nova abertura. Documentário sobre a jornalista Glória Maria (1949-2023) também ganhará as telinhas.

Quando acabar o Fantástico, ninguém vai dormir, porque domingo é dia de glória, e a Globo vai estrear a série documental sobre Glória Maria. É o primeiro episódio de uma série de quatro episódios produzidos pelo jornalismo da Globo. O nosso tributo é uma forma de revisitar o legado da Glória Maria para televisão brasileira.

William Bonner

William Bonner gravando a narração do filme de 100 anos do GrupoGlobo Imagem: João Cotta - fev.25/Globo

Na segunda-feira seguinte, dia 28 de abril, acontece o ápice da festa, com a estreia de "Dona de Mim", a chegada de Odete Roitman à novela "Vale Tudo" e um show de duas horas. São mais de 400 artistas envolvidos no show que terá partes gravadas mescladas ao ao vivo.

O show é um tributo à televisão e tem o público como protagonista. A gente sempre pensa no que as pessoas querem ver e rever, de que forma a gente pode agradecer e comemorar com elas. O conceito de encontro, de sermos praça pública, que é tão presente na TV aberta, também estará no show.

Antonia Prado, a Toca, diretora artística do Show 60 anos

Festa prolongada

Emissora ainda planeja mais lançamentos ao longo do ano. Entre os lançamentos, estão a segunda temporada do Estrelas da Casa, que focará mais o desenvolvimento musical dos participantes; um novo programa de humor, ainda sob sigilo; e "Guerreiros do Sol", novela gravada em 2023 para o Globoplay.