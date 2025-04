Namorado de Sandy tem nova derrota após acusação de fraude de R$ 2 milhões

Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, foi proibido pela Justiça de São Paulo de fracionar recibos médicos sob multa de até R$ 200 mil.

O que aconteceu

Ele é acusado pela SulAmérica Saúde de violar o sistema de reembolso de planos de saúde por meio do instituto que leva o próprio nome. A empresa alega que a instituição teria fraudado as regras de reembolso, causando um prejuízo de mais de R$ 2 milhões.

Decisão foi confirmada pelo relator Miguel Brandi, após recurso apresentado na 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. O mérito da ação ainda não foi analisado.

Procurado por Splash, Pedro Andrade não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

O caso

Uma auditoria da SulAmérica Saúde apontou que entre janeiro de 2022 e outubro de 2024 foram apresentadas 6.637 solicitações de reembolso, totalizando R$ 2.787.447,11. Dentre esse montante, foram reembolsados R$ 2.306.754,53.

Instituto teria emitido notas fiscais parceladas, em valor diferente do real da consulta, e como se o atendimento tivesse sido realizado por diversos profissionais. A prática visava aumentar o valor a ser recebido pelos beneficiários a título de reembolso.