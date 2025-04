'BBB 25': Maike e Renata tomam banho juntos, Diego e Vitória têm crise de riso; veja resumo

A madrugada desta segunda-feira, 7, no BBB 25, foi marcada por novos momentos de romance entre Maike e Renata, além de conversas sobre o jogo e desabafos emocionados.

Depois da eliminação de Daniele Hypolito e da vitória de Maike na Prova do Líder, os brothers se dividiram entre trocas de carinhos, análises estratégicas e reflexões sobre a trajetória no programa.

O clima de despedida também tomou conta dos emparedados Diego Hypolito e Vitória Strada, que protagonizaram cenas de descontração no Quarto Anos 50.

Romance entre Maike e Renata esquenta no Quarto do Líder

Após vencer sua quinta liderança no BBB 25, Maike convidou Renata para o Quarto do Líder. O clima entre os dois esquentou ainda mais, com direito a banho juntos e beijos no chuveiro.

Enquanto observavam imagens criadas por inteligência artificial, Maike apontou para uma foto em que aparecia de aliança e comentou: "Você vê que eu estou de aliança ali, já". Surpresa, Renata respondeu: "Está mesmo". O brother brincou: "É um presságio".

Depois, já deitados sob o edredom, Maike cochichou no ouvido da bailarina e a chamou de "muito linda", mas acabou advertido pela produção. Renata aproveitou para provocar: "Como que a gente faz para dar uma diminuída na autoestima? Está se achando". Maike negou, e ela completou: "Estou brincando contigo. É que eu gosto de perturbar".

João Gabriel reclama por não ter sido escolhido para o VIP

Após a formação do Paredão, João Gabriel demonstrou insatisfação por não ter sido escolhido por Maike para o VIP da semana.

Em conversa com João Pedro e o próprio líder, o brother comentou: "Mas agora não tenho tempo para pensar nisso, não. Agora estou no Paredão". Maike justificou a escolha: "Eu pensei em você [fala olhando para João Pedro], porque estava no Paredão comigo, e pensei na Renata, mas vacilei, mano. Foi mal".

João Gabriel respondeu: "Eu fiquei só sem entender, você mesmo pregou esses dias atrás... Tem duas semanas que estou na Xepa. Mas eu estou no Paredão, não quero nem ficar quebrando cabeça".

O líder então reconheceu o erro: "Vacilei, mano, contigo [...] Foi mal. Se eu erro, eu tenho que admitir. Eu não pensei mesmo nas duas semanas, eu esqueci".

Vinícius analisa discurso de Tadeu Schmidt

No Quarto Nordeste, Vinícius refletiu sobre o discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt, que destacou a importância das trajetórias individuais nesta reta final do programa.

Em conversa com João Pedro e João Gabriel, Vinícius afirmou: "Ele falou sobre individualidade, entender o jogo". João Gabriel, que está no 14º Paredão, disse não ter compreendido completamente a fala, e Vinícius explicou: "Cada um tem seu jogo", reforçando que as alianças perdem força.

Guilherme se emociona no aniversário

O aniversário de 29 anos de Guilherme foi marcado por emoção e homenagens dentro da casa. O brother se emocionou ao falar da esposa.

Em meio às comemorações, Guilherme declarou: "Minha esposa, estou com ela o tempo todo aqui. A gente está se conectando o tempo todo por telepatia". A emoção também tomou conta de Vitória Strada, que chorou ao elogiar a história do fisioterapeuta.

Vitória e Diego têm crise de riso ao relembrar trajetória

O clima de descontração entre Vitória Strada e Diego Hypolito começou ainda na cozinha da casa, pouco depois da formação do Paredão. Em meio às conversas, Vitória brincou com o aliado: "Cara, você tem que conhecer meu psiquiatra", arrancando risadas do ginasta.

Mais tarde, já no Quarto Anos 50, os dois relembraram momentos no programa. Refletindo sobre sua liderança, Vitória comentou: "Sabe quando a pessoa tem uma sobrevida? Está muito mal, aí, de repente, a pessoa fica muito bem, mas ela morre? Eu estava pensando se essa minha liderança não foi isso. Era para eu ter meus últimos momentos comendo no VIP e terça-feira eu vou embora".

Diego tentou consolar a amiga, mas Vitória provocou: "Mas você não foi líder", fazendo com que ambos caíssem na risada novamente.