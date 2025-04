'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 7/4 e 11/4

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 7 de abril

Elisa consegue revalidar na prefeitura as normas que antes não eram válidas, como a proibição de professores namorarem e a possibilidade de alunos fazerem uma prova de bolsa para estudar. Thomas diz a Cristina que o beijo entre eles não foi nada demais e que continuam amigos; Cristina pensa que Thomas não gosta dela. Felipe pede para Norma passar o título de "melhor aluno" para Lavínia. Fafá descobre que sua joia vale milhões, e Shirley e Wanda ficam chateadas por terem vendido o colar que pertencia a elas. Senor Abrantes [Miguel Trajano] revela ser a criança misteriosa que estava aprontando pelo colégio.

Terça-feira, 8 de abril

Excepcionalmente neste dia não será exibida a novela "A Caverna Encantada"

Quarta-feira, 9 de abril

Senor mostra que já sabia sobre todos os alunos do colégio, mesmo muitos não o conhecendo. Os meninos ficam impressionados com o fato de Senor ter conseguido enganar as pessoas, e Felipe fica incomodado com a inteligência e capacidade dele. Pitico, o dogue alemão, come o colar caríssimo de Fafá. Norma pede para Gabriel e Pilar decidirem se vão trabalhar no colégio ou terminar o namoro. Felipe diz às crianças do Pequenotts que Senor é uma ameaça e declara que eles precisam afastar o garoto. Gabriel comenta com Fafá que vai pedir demissão. Goma dá um jeito de sumir com Pitico, depois descobre que o cachorro comeu o colar e desmaia.

Quinta-feira, 10 de abril

Felipe fica com ciúmes de Senor e tenta colocar todos contra ele, até mesmo Rui e Lavínia, que acabam se encantando com ele. Cristina assina um contrato para ser cantora de buffet infantil. Goma entrega um colar de balas para Fafá, a fim de deixá-la mais feliz. Senor revela a Felipe que deseja tirá-lo da jogada e mostrar que o valentão não é melhor que ninguém. Felipe cai no chão e finge que Senor o agrediu. Na diretoria, Senor mente e diz que foi ele quem bateu em Felipe, levando um demérito.

Sexta-feira, 11 de abril

Norma conta para Felipe que Senor assumiu a culpa pelo impasse. Adorado pelos Luíses, Senor conhece a toca dos meninos. Os membros querem que Senor entre para o grupo, mas André procrastina. Lavínia e Flora ficam maravilhadas por Senor. Querendo exclusividade na amizade com Senor, Lavínia manda Flora ficar longe dele. Norma corrige a prova de Isadora, que obtém aprovação na bolsa. André desabafa com Anna, dizendo que não quer ser amigo de Senor, já que ele é legal demais. Após ser estimulado por Felipe, André provoca Senor e diz que manda nos Luíses; André pede para os amigos não conversarem com Senor.

