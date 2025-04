Rafael Cardoso culpa Justiça por distanciamento dos filhos com Mari Bridi

Rafael Cardoso, 39, culpou a "morosidade da Justiça" pelo distanciamento que mantém dos filhos que tem com Mari Bridi — o casal se separou em 2022 e o ator está há mais de um ano sem ver seus dois primeiros herdeiros presencialmente.

O que aconteceu

Cardoso inicialmente compartilhou momentos de interação com sua caçula, Helena, da relação com a ex Carol Ferraz. Em seu perfil no Instagram, ele postou fotos brincando de pintura com a criança e simula um selinho na filha.

Na legenda, Rafael exaltou o amor que sente por Helena. "Amor e mais amor! Agradeço todos os dias a oportunidade de poder viver esta alegria, de poder acompanhar cada momento. Viva todos os papais e todas as mamães", escreveu.

Nos comentários, porém, internautas citaram o distanciamento de Cardoso de Aurora, 10, e Valentim, 6, da relação com Bridi. Em meio as críticas, o ator foi defendido por um seguidor, que disse que ele é um "cara top" e que também "tem o direito de errar".

Rafael agradeceu o apoio do internauta e então criticou a Justiça por não conseguir ver os dois filhos. "Obrigado, querido. Gente desinformada. E não é porque a Justiça com sua morosidade não me permite conviver com meus filhos, assim como a má vontade e outras questões de terceiros, que eu não vou curtir minha filha e minha família atual. Mas obrigado de verdade pelo carinho. Temos que fazer o melhor que podemos com aquilo que temos. E assim sigo meu caminho", afirmou.

Entenda

Rafael Cardoso está há mais de um ano sem conviver com Aurora e Valentim. No ano passado, o ator desabafou sobre o distanciamento e disse que "sempre" foi uma pessoa "muito família". "Sempre fui muito família, sempre cuidei dos filhos efetivamente. Não era pai de Instagram. É difícil uma ruptura dessas. Estou há um ano sem vê-los pessoalmente. Tudo isso bagunça a cabeça. Não estou aqui para me vitimizar. Não sou vítima e nem quero ser, mas isso mexe com a gente".

Rafael Cardoso e Mari Bridi foram casados por 15 anos e se separaram em 2022. Por decisão judicial, o ator está proibido de conviver presencialmente com os herdeiros.

Segundo Mari, há duas ações que tramitam na Justiça: uma na vara de família e outra no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Até o momento, ela tem a guarda exclusiva dos filhos, decisão "tomada pela vara de família para proteger a integridade física e psicológica dos dois menores até que requisitos legais sejam cumpridos e o convívio presencial com o pai possa ser restabelecido", explicou ela.

Mari também disse que Rafael tem o direito de se comunicar diariamente com Aurora e Valentim, mas "nem sempre" ele faz. "Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela Justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente", completou.