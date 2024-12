1ª foto do mundo: você acertaria a pergunta de R$ 1 milhão do 'Domingão'?

O metalúrgico Clécio Mello, 61, chegou à fase final do "Quem Quer Ser Um Milionário?", do "Domingão com Huck" do último domingo (1º). Sem saber a resposta da pergunta sobre onde e em que ano foi tirada a primeira fotografia do mundo, que valia R$ 1 milhão, ele desistiu da competição e voltou com R$ 500 mil para casa.

Qual era a resposta certa

Primeira foto foi capturada na França, em 1826. Após a desistência, o participante chutou e errou a resposta —ele imaginava que o feito havia acontecido na Alemanha.

O francês Joseph Nicéphore Niepce conseguiu fazer a primeira foto usando uma técnica de Da Vinci. No século 15, o italiano descobriu que se pegasse uma caixa de madeira com um pequeno buraco era possível projetar imagens. E foi assim que nasceu a técnica da câmara escura.

Técnica melhorou com a Revolução Industrial. Niepce tentou por muitos anos, sem sucesso, fazer com que a imagem ficasse registrada em uma folha de papel, antes de conseguir acertar a fórmula, em 1826.

O papel foi sensibilizado. Niepce precisou entender o que seria necessário fazer no papel para que a imagem ficasse lá. Ele usou produtos químicos na folha e a deixou dentro da câmara, que estava apontada para o seu jardim, por muitas horas.

Primeira foto do mundo. Ele conseguiu que a imagem de uma mesa posta de sua casa ficasse registrada de forma leve, tornando-o assim o nome responsável pela primeira fotografia.