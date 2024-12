O que se sabe sobre estado de saúde de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer?

Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer está internado desde o último domingo (14), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo.

O que aconteceu

Eliezer usou as redes sociais para dizer que o caso do filho é "desafiador". Ravi, que nasceu há 21 dias, tem uma doença rara no coração e precisou ser submetido a um cateterismo.

O exame serve para identificar e avaliar lesões ou malformações congênitas no coração. Eliezer reforçou que a criança "está melhorando", apesar da condição rara.

Eliezer contou que, por ser rara em bebês recém-nascidos, o tratamento fica mais difícil. Nem mesmo ele conseguiu explicar aos seguidores sobre o tema. "Estamos aprendendo um pouco. Mas o importante é que ele está bem, que mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele tá bem".

O influenciador também explicou que a atonia uterina sofrida por Viih Tube durante o parto não tem relação com a condição de saúde de Ravi. O trabalho de parto da influenciadora durou 19 horas, e o bebe nasceu de cesárea.