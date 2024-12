Do romance clássico ao fenômeno do TikTok: 5 livros para aquecer o coração

Seja para suspirar com um drama russo ou se apaixonar por histórias leves e divertidas, nossa seleção de romances tem algo para todos os gostos. Descubra a próxima leitura capaz de conquistar seu coração com as dicas do colunista Rodrigo Casarin e das repórteres Fernanda Talarico, Luiza Missi e Luiza Stevanatto, de Splash

"Noites Brancas", de Fiódor Dostoiévski (Antofágica, tradução de Lucas Simone)

Rodrigo Casarin - Há quem se sinta intimidado apenas de olhar para o nome do russo Fiódor Dostoiévski. Não é para tanto. Romances como "Irmãos Karamázov" ou "Os Demônios" exigem, sim, uma boa dedicação do leitor, mas outros textos são mais tranquilos de encarar. Um exemplo? "Crime e Castigo". Outro? A novela "Noites Brancas", um dos livros mais belos —e melancólicos— do escritor.

Numa São Petersburgo do século 19, um homem cheio de sonhos e pensamentos conhece Nástienka, jovem que sofre com desilusões da vida. Os encontros que estão no centro da história acontecem nas tais noites brancas, quando, durante o verão, alguns dias permanecem claros ao longo de suas 24 horas. O vislumbre do amor faz com que o rapaz sonhador acredite que sua vida poderia ser merecedora de coisas maravilhosas.

"Modern Love: Histórias reais de amor, perda e redenção", de Daniel Jones (Rocco, tradução de Ana Rodrigues)

Fernanda Talarico - Este livro é um daqueles para lembrar que o amor existe e se apresenta de diferentes maneiras. As histórias aqui presentes mostram ao leitor que nem tudo são flores; podemos lidar com lágrimas, frustrações e dores. E tudo bem, porque o amor faz parte disso tudo. Confesso que chorei em diversos textos, principalmente naqueles que fogem da ideia de contos de fadas e de que tudo termina bem —os mais reais.

A obra reúne os relatos mais memoráveis da coluna Modern Love, do jornal The New York Times, e que inspirou a série homônima do Prime Video.

"Acorda pra vida, Chloe Brown", de Talia Hibbert (Paralela, tradução de Lígia Azevedo)

Luiza Missi - O primeiro volume da trilogia das irmãs Brown é sexy, engraçado e viciante —tudo o que um bom romance leve precisa ser. Conta a história de Chloe, que após escapar de um atropelamento decide fazer uma lista para sair da sua zona de conforto. Quem poderá ajudá-la senão Red, o vizinho bonitão e misterioso?

O livro só tem um defeito: após ler as descrições dos personagens, você nunca mais vai se contentar com histórias cujos protagonistas não têm nenhuma característica além de serem um homem forte e uma mulher magérrima.

"Cartas extraordinárias: Amor", de Shaun Usher (Companhia das Letras, tradução de Mariana Delfini)

Fernanda Talarico - Shaun Usher compila as mais diferentes e bonitas cartas de amor já publicadas, de famosos e anônimos. Por meio das palavras presentes nelas, são revelados os desejos mais profundos do coração.

Ao todo, são 30 relatos que mostram lados passionais, raivosos e tristes de pessoas como Machado de Assis, Paulo Mendes Campos, John Steinbeck, Simone de Beauvoir, Ludwig van Beethoven, Frida Kahlo, Johnny Cash, Nelson Mandela e muitos outros.

"O diário de Bridget Jones", de Helen Fielding (Paralela, tradução de Beatriz Horta)

Luiza Stevanatto - Com o quarto filme de "Bridget Jones" a caminho, é hora de voltar às raízes e ler o livro que deu origem à franquia de comédias românticas, queridinha de muita gente. Lançado em 1996, é um produto daquele tempo, claro, mas a franqueza e as neuras de Bridget ainda divertem e entretêm.

