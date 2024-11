Ex-grupinho discute se aliança ainda existe: 'Cada um por si'

Após um bate-boca entre Sacha e Albert, os peões do grupinho conversaram sobre o fim de seu grupo em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Vanessa questiona Sidney, Albert, Flor e Flora se a aliança entre eles ainda seguia de pé. "Nessa, o maior erro que você tá cometendo no jogo é você perguntar com quem a pessoa tá. Por que ninguém tá com ninguém, as pessoas tem que se somar, não tem grupo", responde Albert. "É cada um por si. Vai na maioria."

"Você tá cobrando coisas que não se cobram", completa Flora. Albert e Sidney afirmam que estão jogando sozinhos, mas que tem algumas alianças estratégicas. "Aqui é existe uma estratégia de convivência. É aliança", explica Flora. "Eu, Flora, jogo sozinha. Se a gente puder somar votos para entrar eliminar um de lá, é aí o ponto que a gente se junta. Porque a gente aqui, não concorda com o jogo dos quatro. No dia a dia, somos só 11 agora e não tem mais grupo."

"Sidney, você acha que não tem mais grupo do nosso lado?", questiona a psicóloga.

"Para mim, nunca teve, inclusive", afirma o ator.

"Como nunca teve?", continua Nessa.

"Você tá na vibe do Zé Love", interfere Flor inflamando a discussão.

"É coisa da sua cabeça, Vanessa", responde Sidney. "O que falo pra você, eu falei pra várias pessoas nessa casa: as pessoas se iludem numa coisa de coletivo. Existe afinidade, existe ponto de vida que concorda, e seu jogo, Nêssa. É o seu! Não é o meu, dela. Acontece exatamente isso: você tem um problema com Flora, eu não tenho, e aí? Somos uma coisa só? Não somos!"

Flora lembra que Vanessa pediu que Sidney se afastasse quando ela a puxou da baia. A psicológa rebate: "Porque você traiu o grupo! Naquela época, você falava 'nós' o tempo todo. Quando é conveniente é 'nós'?"

"Não existe grupo, você não tá entendendo?", Flora dá uma invertida. "Enquanto tivermos pensamento de jogo parecido somos nós. O que você não tá entendendo é que você fala de 'jogo duplo', mas o Albert e a Flor não são um grupo. Você tem que entender que não existe mais grupo."

"Grupo são eles", diz Sidney sobre G4. "Eles pensam igual, ele se coordenam, eles tem manipulação. Você faz o que eu quero que você faça? To falando de forma prática. O que acontece que a gente se aliou e votaram na mesma pessoa. Grupo é isso 'você vai escutar a conversa', 'quando eu falar você defende', 'quando eu falar da Flor, você bate palma'. A gente só vota junto porque temos afinidade e um olhar em comum. Grupo tem articulação, a gente male mal se fala junto, nem VT juntos a gente faz. Nós estamos sozinhos. Você tem direito de pensar como quiser."