Juntos, Maristela e Basílio arruínam a vida de Lígia em 'Garota do Momento'

Por incrível que pareça, a união de Maristela (Lilia Cabral) e Basílio (Cauê Campos) não vai somente atingir Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Disposta a acabar com o romance de Beto e Beatriz, Maristela propõe aliança a Basílio. A megera conta para o novo comparsa que o ponto fraco do fotojornalista é sua mãe, Lígia (Palomma Duarte).

Maristela promove um jantar para Beatriz e convida Lígia para cantar. A vilã assume para o filho, Juliano (Fábio Assunção) o plano que está armando com Basílio.

Beatriz (Duda Santos) e Maristela (Lilia Cabral) em "Garota do Momento" Imagem: Beatriz Damy/Globo

No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígia. Para atiçar o ódio de Beto, o ardiloso elogia a cantora para o rapaz, que não se aguenta e parte para cima de do rival. Após a confusão, Beto vai embora e deixar Beatriz sozinha no local.

Em outra ocasião, Lígia observa Basílio em um restaurante e afirma a Beto que pode ajudar o filho. Ela quer desmascarar o novo vilão e quando encontra uma oportunidade, põe Basílio contra a parede. Ela pede que ele confesse sua armação contra Beto.

Basílio não cai na armadilha de Lígia, e ainda por cima se faz de ofendido. Vendo a discussão entre Lígia e Basílio, Beatriz repreende a atitude da sogra e vai atrás do amigo de infância.

Para piorar a situação, Basílio é lavado para o hospital por conta do soco que levou de Beto. Enganada, Beatriz fica do lado de Basílio e confronta Beto sobre a atitude com seu amigo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.