Alane desconversa sobre romance com Francisco Gil: 'Aumentam as coisas'

A ex-BBB Alane desconversou ao ser questionada sobre um suposto romance com Francisco Gil, filho de Preta Gil, declarando que as pessoas "aumentam as coisas". A declaração foi dada em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Alane e Francisco foram flagrados em clima de intimidade durante um show da turnê de Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (12).

Não é mentira, foi visto. Se tem uma foto eu estava lá, né? Mas as pessoas às vezes até aumentam as coisas. Era a Alane tomando café com alguém. A gente tem que se basear nos fatos, né?

Alane

A ex-participante do Big Brother Brasil 24 declarou que hoje entende melhor a curiosidade das pessoas pela vida íntima dos famosos e destacou também acha divertido.

Eu entendo. Antigamente eu falava: 'não vou falar sobre isso, por que eu vou falar da minha vida pessoal?'. Hoje eu entendo que existe uma curiosidade. Até eu no Instagram quero saber da vida pessoal das pessoas. É divertido, é legal.

Alane

No entanto, Alane disse que irá avisar quando houver algo para revelar para os fãs.

Quando eu tiver algo de fato para falar sobre a minha vida pessoal, as pessoas vão saber. Quando eu estiver namorando, quando eu estiver junto. As pessoas vão saber, eu vou postar uma foto. Eu vou postar.

Quando eu estiver com alguém, eu vou postar. Mas agora não. Então, acho que tem coisas que não precisam vir a público.

Alane

A paraense Alane foi a quarta colocada do Big Brother 24, sendo a última eliminada do reality show antes da grande final. A entrevista completa será exibida hoje, às 19h no YouTube e às 21h30 na TV.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.