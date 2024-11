Aos 24, após divórcio, Senna namorou jovem de 15 anos: 'Era uma criança'

Fora das pistas, a vida do ídolo brasileiro Ayrton Senna foi marcada por diferentes amores. Os relacionamentos do tricampeão mundial de Fórmula 1 devem ser retratados na série da Netflix, que estreia nesta sexta-feira (29).

Além dos romances midiáticos com Xuxa e Adriane Galisteu, o tricampeão mundial de Fórmula 1 também teve relações quase desconhecidas do grande público.

O que aconteceu

Adriane Yamin e Ayrton Senna; o relacionamento do casal é o tema da biografia "Minha Garota" Imagem: Reprodução/Instagram

Após o breve casamento em 1981 com Lilian Vasconcellos, o astro da F1 teve uma relação com Adriane Yamin em 1984. Na ocasião, o piloto tinha 24 anos, enquanto Yamin tinha 15.

Como um rapaz de 24 anos se encanta por uma menina de 15? Eu era uma criança. Ele foi meu primeiro beijo, aprendi a beijar com ele e funcionou muito bem. Ele era muito brincalhão, e sou de uma família muito brincalhona. Eu estava sempre de olho para ver o que ele estava aprontando e me divertia junto. Sou muito amorosa, ele também era. Ele tinha uma coisa de conquistar a confiança pelo olhar, pelo jeito de ser.

Adriane Yamin, em entrevista ao podcast 'À Deriva'

Namoro aconteceu entre 1984 e 1988. Em 2019, a empresária lançou "Minha Garota", livro que abordou detalhes da relação e conta com mais de 600 páginas. A publicação mostra cartas românticas enviadas por Senna.

Adriane Yamin, ex-namorada de Ayrton Senna Imagem: Reprodução/ Instagram @adrianeyaminoficial

Yamin se refere a Senna como "um cara diferenciado" por ter aceitado os limites previamente estabelecidos pela família da namorada. Tanto é que os dois entraram em acordo sobre a decisão de postergar a primeira relação sexual, que aconteceu somente quando ela atingiu a maioridade.

Relacionamento aberto. Como relata no livro, Senna não vivia em abstinência sexual e isso era de conhecimento de Adriane. Os dois mantinham um relacionamento aberto. Pelo menos para ele.

A minha decepção é que, na minha inocência, achei que ele fizesse essas coisas quando estava longe de mim. O namoro evoluiu, inclusive com toques. Eu fui me descobrindo como mulher com ele. Não achava que ele transaria com outras aqui no Brasil, já que ele tinha a mim. Um dia ele falou ingenuamente sobre isso como se eu soubesse. Mas já não cabia ele estar com outras porque eu estava para fazer 18 anos. A minha decepção foi uma ilusão da minha parte. Uma ilusão romântica do homem.

Adriane Yamin, ao UOL em 2020

Adriane Yamin e Senna Imagem: Reprodução/Instagram

História de amor não ficou conhecida na época. O romance "secreto" só se tornou público em dezembro de 2016, quando Yamin revelou a relação ao programa "Eliana".

"Cansei de ouvir minha história sendo contada por outras pessoas. É hora de eu mesma dizer o que vivi com ele", disse Adriane a Eliana. A família de Senna, na ocasião, confirmou o relacionamento do casal ao SBT e colaborou cedendo imagens exclusivas do piloto com Yamin.

Episódios de "Senna" serão lançados pela Netflix nesta sexta-feira (29). Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.