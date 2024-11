Musa do Carnaval conta que namorado terminou após cirurgia de hímen

Ravena Hanniely, 23, que vai desfilar no Carnaval de 2025 como musa da Barroca Zona Sul, escola do grupo especial de São Paulo, passou por uma cirurgia de himenoplastia, para reconstruir o hímen.

O que aconteceu

A modelo, que tomou a decisão porque quer que seja como sua "primeira vez" na avenida, contou que o procedimento fez com que o namorado terminasse com ela. Um fã perguntou a Ravena com quem será a primeira vez dela após o Carnaval para romper o novo hímen. "Não sei com quem, nem quando será, já que meu namorado terminou comigo por causa dessa decisão. Sigo solteira! Decidi fazer isso por mim, pela minha autoestima e por questões pessoais que sempre foram importantes. Infelizmente, nem todos conseguem entender ou apoiar escolhas tão íntimas", respondeu nos stories do Instagram.

A himenoplastia é uma cirurgia feita pra reconstruir o hímen - uma fina membrana que cobre a entrada da vagina. Ravena disse que o ex-namorado não concordou com a cirurgia e muito menos com as condições que os dois teriam que passar para ela "voltar a ser virgem".

Eles teriam que ficar sem ter relações sexuais desde a data da operação até pelo menos a estreia dela da avenida. Contudo, a musa da Barroca afirma não se arrepender da ideia.

A influenciadora, por fim, explicou sobre os cuidados pós-cirúrgicos. "É uma cirurgia como qualquer outra, mas exige alguns cuidados específicos. Estou me dedicando totalmente a isso para garantir que tudo corra bem".