'Ar fresco' em lata: empresa italiana vende souvenir curioso por R$ 60

A empresa de comunicações italiana ItalyComunica afirmou ter enlatado o 'próprio ar' do Lago di Como, na região da Lombardia, para oferecer como opção de souvenir aos turistas.

De acordo com o idealizador da proposta para a agência ANSA, Davide Abbaniale, "a ideia não é vender o ar do Lago di Como em si, mas vender uma recordação, uma emoção de uma viagem em um dos lugares mais icônicos do mundo".

Abbaniale defendeu o projeto como a "promoção de uma ideia", já que a lata com o ar "não passa de uma provocação, tendo em vista que é impossível engarrafar o ar para vendê-lo". Porém, a iniciativa divide a opinião de turistas que passam pela região. "Acho que o melhor é ir ao local e respirar o seu ar", comentou um viajante para a ANSA enquanto um turista italiano de Nápoles confirmou que comprou a latinha com o ar local.

"A experiência de sentir o ar puro do lago mais lindo do mundo". É assim que o anúncio no site oficial apresenta o souvenir: "Leve um pedaço do Lago di Como com você. Uma lembrança luxuosa, perfeita para quem deseja redescobrir a paz e a elegância deste canto paradisíaco, selado em uma lata. Abra-a sempre que precisar de um momento de fuga, tranquilidade ou simplesmente beleza".

400ml de 'ar 100% autêntico do Lago di Como'

O souvenir custa 9,90 euros, cerca de R$ 60. O site do anúncio detalha que o 'ar enlatado' é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de Argônio, 0,04% de dióxido de carbono, 0,0018% de neônio, 0,00052% de hélio, 0,00017% de metano, 0,00011% de criptônio, 0,00005 de hidrogênio e 0,000009% de xenônio. Além disso, há 0,0000001% de uma "fórmula secreta" do ponto turístico da Itália.

Com uma embalagem 100% reciclável, a lata pode ser usada como, por exemplo, porta-canetas ou vaso de plantas. Apesar dela ser anunciada de forma online, ela só pode ser adquirida presencialmente em alguns dos pontos de venda na Lombardia.

O local é um dos destinos turísticos mais deslumbrantes da Itália, localizado no norte do país, na região da Lombardia, cerca de 80km de Milão. Suas paisagens podem ser vistas em filmes como 007: Cassino Royale e Casa Gucci. O casal George e Amal Clooney também marcam presença no local, sendo donos de uma casa perto da região.

Com aproximadamente 146km², ele pode atingir até 140m de profundidade. O local, segundo a ANSA, recebe aproximadamente 1,4 milhão de turistas por ano, que desejam contemplar sua beleza natural, águas cristalinas, montanhas alpinas e pequenos vilarejos pitorescos. Lá é possível realizar atividades ao ar livre, como passeios de barco, caminhadas e ciclismo.

Outros "ares"

Islândia e Nápoles são outros destinos que os turistas também têm a possibilidade de levar para casa um pouco do 'ar puro' local. Já em 2020, durante as restrições de viagens por causa da covid-19, o site My Baggage vendeu garrafas do 'ar autêntico' da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O objetivo era fazer que os britânicos no exterior sentissem o cheiro do 'ar de casa'. Na época, as garrafas de 500ml foram vendidas por um valor equivalente a R$ 173. Elas vinham com uma rolha de cortiça para que a pessoa pudesse abrir e desfrutar a fragrância quando precisar de animação.