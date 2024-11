O que significa 'calabreso' ou 'PDP'? Veja gírias mais buscadas em 2024

Um estudo realizado pela Preply, plataforma de ensino de idiomas, analisou as pesquisas online feitas no Brasil e descobriu que, entre janeiro e novembro deste ano, mais de 3,2 milhões de buscas foram feitas pelo significado de expressões informais e bordões populares.

O que aconteceu

Para a análise, foram consideradas as pesquisas feitas no Google. A Preply então focou nas expressões "gíria", "gírias" e suas variações, abrangendo todas as buscas relacionadas ao tema.

Termos mais populares foram organizados em um ranking. Considerando o ambiente online, abreviações como "vlw" (valeu), "tlgd" (tá ligado) e "tmj" (tamo junto) se destacam. A pesquisa revelou que essas combinações de letras geraram um número recorde de buscas.

Veja a lista com as dez gírias mais buscadas em 2024

Calabreso - 138.400 buscas

A gíria é um bordão usado pelo humorista Toninho Tornado, que troca o gênero de palavras, como "calabreso" ou "Ludmillo". Mas a expressão ficou famosa mesmo após Davi Brito, participante do Big Brother Brasil 2024, usar em uma discussão no reality.

A expressão "calma, calabreso" é dita por Toninho quando a pessoa que cai na pegadinha fica irritada. O grupo La Furia também lançou o hit "Calma, Calabreso" em homenagem ao sucesso do meme.

Casca de bala - 70.160 buscas

A expressão "casca de bala" viralizou, principalmente após o sucesso do cantor Thullio Milionário, com a música que leva o mesmo nome da gíria. Ela se tornou uma maneira carinhosa de se referir àquela pessoa que está sempre ao seu lado, em qualquer situação, mostrando lealdade e disposição, não importa o que aconteça.

Também pode ser usada para descrever alguém que é durão, corajoso ou resistente, alguém que não se deixa abalar facilmente.

PDP ("pode pá") - 25.100 buscas

É uma expressão de confirmação, tipo "pode crer" ou "tá certo". Usada para mostrar que você concorda com algo ou que é verdade de um jeito informal. Por exemplo: "Você tem razão, esse lugar é mesmo muito bom, 'pode pá'".

244 - 22.800 buscas

Essa gíria faz referência ao artigo do Código de Trânsito Brasileiro que aborda a prática de empinar motos. Por isso, é usada para descrever pessoas que gostam de "dar grau", ou seja, realizar manobras arriscadas e muitas vezes exibicionistas, empinando a moto em apenas uma roda.

PPRT ("papo reto") - 22.800 buscas

Significa falar a verdade, ser direto, sem rodeios ou disfarces. Algo como "falar sem enrolação". Por exemplo: "Eu vou te dar um 'papo reto': se você continuar fazendo isso, vai acabar se complicando. Melhor mudar de atitude agora".

Paia - 15.900 buscas

Usada para descrever algo que não é legal, desinteressante, que é ruim ou sem graça. Também pode ser algo que é uma perda de tempo. Por exemplo: "Ficar esperando tanto tempo na fila foi uma verdadeira 'paia'".

BTF ("boto fé") - 13.200 buscas

A expressão "boto fé" é usada para mostrar que você acredita ou confia em algo ou alguém. É uma forma descontraída de afirmar que você tem confiança em uma situação, ideia ou pessoa, geralmente quando alguém conta algo que você acha que é verdadeiro ou digno de confiança.

Pode ser utilizada tanto em contextos positivos quanto para apoiar a confiança em algo que está por vir. Por exemplo: "Eu 'boto fé' que esse time vai ganhar o campeonato, eles estão jogando muito bem".

Vazar na braquiara - 12.180 buscas

Significa fugir ou sair de um lugar rapidamente, muitas vezes sem querer ser notado, algo do tipo "vazar". A gíria é mais comum na região Centro-Oeste e também é tema de uma música sertaneja da dupla Hugo e Guilherme. Por exemplo: "O clima estava tenso, então decidi 'vazar na braquiara' para evitar confusão".

Biscoiteiro - 12.020 buscas

Pessoa que faz algo para chamar atenção, especialmente nas redes sociais. Alguém que busca receber elogios ou likes de maneira exagerada. Por exemplo: "Você viu o post dele? Só postando foto para ganhar curtidas, é um verdadeiro 'biscoiteiro'".

SLC ("sê é louco") - 9.580 buscas

Expressão usada para mostrar surpresa ou indignação com algo. É como dizer "você está maluco?" ou "não acredito nisso!". Pode ser usada de forma negativa ou positiva, dependendo do tom da circunstância. Por exemplo: "Vai sair de casa nesse frio todo sem casaco? 'SLC', você é maluco "ou "Você comprou aquele carro dos seus sonhos? 'SLC', que top".