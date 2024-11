Anitta admite pé no freio na carreira e diz que está escrevendo livro

Em entrevista ao Fantástico (Globo), Anitta, 31, falou sobre seu atual momento de carreira e planos para a vida pessoal.

O que aconteceu

Na entrevista, a cantora confessou que está com saudades de casa e que sente falta do convívio com a família: "Acho que quanto mais eu conquistei lá fora, mais eu percebi que já tinha tudo aqui e não estava sabendo ver."

Anitta ressaltou que estava sempre trabalhando para chegar onde chegou e não tem mais vontade de estar nesta velocidade: "Hoje em dia, valorizo muito mais ter esse momento para mim." Ela lembrou de quando só teve um dia de folga em três meses.

Acho que era porque eu tinha essa necessidade de expor, de estar sempre sendo falada, de estar sempre sendo o assunto... E tinha essa fome, esse vazio. Anitta

Questionada se estava colocando um "pezinho no freio", ela disse que sim. "Com certeza e não tenho nenhum problema em dizer isso. Acho que trabalhei tanto assim para chegar no lugar de conforto para hoje aproveitar. (...) A tranquilidade não tem preço."

Questionada sobre os planos futuros, a artista revelou que está escrevendo um livro sobre uma outra Anitta, que o público vai descobrir que existe: "Tenho vontade de transcender assim profissionalmente, como eu me sinto transcendendo como pessoa."