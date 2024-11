Saryne: Record erra ao vivo e tira suspense em eliminação em A Fazenda

A Record errou ao tirar a emoção de suspense em eliminação de Babi Muniz, em A Fazenda 16, conforme avaliação feita pela comentarista Bárbara Saryne durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta sexta-feira (22).

Na noite desta quinta (21), a emissora seguiu o protocolo e anunciou primeiro o nome de Sacha Bali, que havia escapado da roça, escancarando ali o seu favoritismo dentro do jogo —para o público e os demais participantes. Albert e Babi disputaram a permanência no reality show. A modelo e ex-panicat acabou sendo eliminada com 13,74% dos votos. (Veja como foi a eliminação abaixo)

Eu achei muito ruim. Eles sempre pensam no suspense para o público ou para a casa. Acho que sempre fica essa dúvida. E dessa vez, eles deixaram para o público, pensando nas enquetes que indicavam a saída do Albert.

Mas com um jogo com tantas cartas marcadas, que a gente já sabe quem é o favorito, que eu acho que esse suspense para o público pode passar. Acho que agora está mais legal, realmente, o suspense para a casa. A gente quer assistir às reações [dos peões]. Bárbara Saryne

O colunista Chico Barney concordou com a posição de Bárbara. "Terrorismo psicológico. É isso que a gente quer, porr*."

Eu acho que a graça também é ver as reações, é ver a comemoração [da casa]. Imagina o Albert voltando [primeiro] e todo mundo ia falar: 'olha, deixaram um embate final para os dois ali [Sacha e Babi]'. Ia ter uma esperancinha, né? E aí não deram o Sacha primeiro. Chico Barney

Como foi a eliminação de Babi?

Babi Muniz foi a nona eliminada de A Fazenda 16, com 13,74% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Sacha Bali, primeiro salvo, e Albert Bressan continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Aqui dentro, vocês realmente fizeram tudo. Jogaram, articularam, choraram. Se agarraram às próprias verdades mesmo que isso significasse seu pior lado".

Albert, você não subiu do Paiol à toa. Sempre deixou claro que seu objetivo era a final. Mas aquele jogador cerebral do Power Couple se mostrou emoção na Fazenda.

Babi, quem vê esse rostinho delicado nem imagina o mulherão. Ai de quem mexer contigo. Essa pessoa vai levar de volta. Com Babi Muniz, não existe voltar atrás. Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda

