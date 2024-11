Conheça Jiraya Uai, que junta visual alternas, carreta furacão e sertanejo

Do TOCA, em Caldas Novas (GO)*

A mistura de palavras que dá título essa matéria define bem o DJ Jiraya, atração do Caldas Country Festival na noite desta sexta-feira (15). O artista possui um visual "alternas", mistura sertanejo, eletrofunk, tem inspiração do Naruto no nome artístico, um balé inspirado na carreira furacão e é um grande sucesso no centro-oeste.

Quem é Jiraya Uai?

Andrew Bonfim é um DJ goiano, cujo nome vem de um personagem do anime Naruto. A carreira do artista começou a deslanchar no ano passado e seu maior sucesso, "Olha o Trem", já tem mais de 28 milhões de visualizações no YouTube.

Ele mistura eletrofunk com sertanejo, em especial sucessos da década de 90, como "A Jiripoca vai Piar" e "É na Sola da Bota".

Além de DJ, ele aposta num lado mais performático no palco. "Eu vi que era uma cena que estava carente [disso], né? Eu vi que não estava tendo", disse em entrevista a TOCA nos bastidores do Caldas Country Festival.

Vou investir nessa parte aí de trazer o eletrofunk do bem, de família e, graças a Deus, está expandindo, né? Jiraya Uai

Sobre o visual diferente do padrão do meio sertanejo, ele brinca: "O pessoal olha e fala, mas esse cara é um pouco doido, né? Um cara rústico, né? Mas não tem jeito. Não consigo andar mais sem chapéu, sem meu óculos, sem minha botina, eu ando desse jeito o tempo todo".

O seu balé é formado por uma versão adaptada da carreta furacão. Jiraya tem suas dançarinas, uma "Chiquinha" (do Chaves), o "Paiacinho" e um dançarino com nanismo, o "mini Jhonny" que fica todo o tempo com uma cabeça enorme igual a do DJ. "É a minha versão pequena".

Jiraya se refere aos fãs como "Johnnys". "Ô, Jhonny, eu sou esse cara meio rústico, meio doido que você está vendo aqui. Não fique com medo, eu sou um cara do bem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não me conhece, conheça".

No palco, o artista oferece um espetáculo com muita dança, luzes, fogos de artifício, dançarinos montados em cavalinhos e tudo o mais que se pode imaginar. É difícil desviar os olhos do show, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O efeito é quase o mesmo de olhar para a tela do jogo Subway Surfers.

O público vai na onda, gritando e dançando ao comando do DJ e performer. O auge é quando Jiraya toca "Olha o Trem", cujo refrão, simples, diz que o "trenzinho tá daora". Não a toa, Jiraya agrada também o público infantil. Num festival só para adultos, o efeito é o mesmo de um Luccas Neto para maiores.

*A repórter viajou a convite do evento